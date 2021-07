Ciro Nogueira teria jurado volta do Ministério do Planejamento, hoje com Guedes

Edu Andrade/ ASCOM – ME Ministro da Economia já perdeu pasta do Trabalho para acomodar Centrão no governo, agora pode perder status de “super ministro”

O recém-nomeado ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira , teria prometido ao Centrão a recriação do Ministério do Planejamento , segundo informações da CNN Brasil. Com isso, o “super Ministério da Economia”, de Paulo Guedes , voltaria a ser apenas mais um, já que o primeiro desmembramento foi feito para acomodar Onyx Lorenzoni, no Trabalho.

Antes de Guedes, a Economia era dividida em: Planejamento, Trabalho e Fazenda. Com ares de heróis, Guedes unificou os três. A ideia de Ciro, no entanto, seria desmembrar de vez a pasta até o fim do ano.

Entre os partidos que pressionam para a recriação do ministério estariam PP, PL, Republicanos e Solidariedade.

A expectativa é que Ciro desembarque no Planalto na segunda-feira (26) para assumir o comando da Casa Civil.