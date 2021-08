Ciro Nogueira se reúne com Fux e fala em “harmonia entre os Poderes”

Fellipe Sampaio/SCO/STF Luiz Fux e Ciro Nogueira

Em meio à crise entre os Poderes, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, esteve reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, nesta quarta-feira e disse acreditar na retomada do diálogo entre o Executivo e o Judiciário.

“Vamos retomar o diálogo, eu tenho certeza”, disse o ministro, que ficou reunido com o presidente do Supremo por cerca de 40 minutos. A declaração do senador ocorreu na saída do encontro.

A vinda do novo chefe da Casa Civil ao Supremo foi solicitada logo após a intensificação dos ataques do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do STF e à Corte , na segunda semana de agosto. Nogueira foi escalado para ser um dos “bombeiros” da crise institucional.

Perguntado sobre a intenção de Bolsonaro de entrar com pedidos de impeachment contra os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes , Nogueira não respondeu.

Após o encontro, o ministro escreveu em uma rede social que há um “consenso” sobre o que une Executivo, Legislativo e Judiciário e publicou uma foto ao lado de Fux segurando a Constituição.

“O Brasil, o nosso futuro, a harmonia entre os Poderes, sintetizados no símbolo que é a nossa Constituição”, disse.

Nesta quarta-feira, o presidente do STF também recebeu a visita do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco , que pediu para que seja remarcada a reunião entre os Poderes que foi cancelada no último dia 8 por Fux após os ataques de Bolsonaro à Corte.