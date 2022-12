Ciro Nogueira diz que estará ao lado de Bolsonaro por mais quatro anos

Agência Brasil – Creative Commons Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira

O atual ministro da Casal Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) , disse neste sábado (24), seguirá apoiando o futuro ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “nos próximos quatro anos” da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O petista irá assumir a Presidência da República no dia 1º de janeiro.

“Quero dizer que estarei ao lado de Bolsonaro nos próximos quatro lutando pelo Brasil. Nós não desistiremos do Brasil”, disse Nogueira em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na última quarta-feira (21), o ministro espalhou cinco painéis no Piauí, em homenagem ao chefe do Executivo. Na imagem, os dois aparecem abraçados ao lado de uma mensagem de apoio.

Reprodução 23/12/22 Ciro Nogueira espalha outdoors em apoio a Bolsonaro no Piauí

“Meu presidente, quero agradecer a oportunidade de estar ao seu lado neste governo e reconhecer seu trabalho em favor do povo do Piauí e do Brasil! Obrigado, capitão!”, diz o texto.

Ex-aliado de Lula

Ciro Nogueira já foi apoiador de Lula há alguns anos. Em 2018, quando o petista foi preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, o atual ministro disse nas redes sociais que estaria com o presidente eleito “até o fim”.

Na época, acontecia as eleições presidenciais, as quais Lula não pode participar por estar preso. Ciro defendeu que o petista deveria concorrer ao pleito. “Considero que deixar Lula fora da disputa é tirar do eleitor um direito de escolha”, disse Nogueira.

Ciro Nogueira era senador quando se tornou ministro do atual mandatário em agosto de 2021. “A chegada agora do Ciro Nogueira é uma demonstração por parte do governo de que queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que digo que Legislativo e Executivo, na verdade, são um só poder. Quase tudo que, por ventura, viermos a decidir aqui, passa pelo parlamento. E o parlamento também, muitos projetos que nascem lá dependem do governo para sua implementação”, disse o Presidente Jair Bolsonaro na época.

Nas eleições deste ano, Lula venceu Bolsonaro por uma diferença de 2 milhões de votos. No início de dezembro deste ano, Ciro já havia afirmado que será oposição do governo de 2023 e que não irá à posse do presidente eleito no dia 1º de janeiro.

“Quero ser um dos coordenadores da volta do Bolsonaro à Presidência. O PP vai apoiá-lo em 2026”, disse Nogueira no vídeo publicado neste sábado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política