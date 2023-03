Ciretran de São Mateus fecha a partir desta quarta-feira (1º) para mudança de local

Os moradores de São Mateus e região vão ganhar uma nova agência de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) a partir da próxima semana. A unidade vai passar a funcionar, na quarta-feira (08), em novo endereço, situado à Rua Eurico Salles, 296, no bairro Boa Vista, atrás do Hipermercado na BR–101.

Em razão da mudança, a agência atual, localizada na Rua Manoel Andrade, nº 303 – Centro, vai ficar fechada a partir desta quarta-feira (1º). Os servidores da Ciretran estão se revezando na porta da atual unidade para dar orientações e também estão entrando em contato com os cidadãos que estavam com atendimento agendado para esses dias, com o intuito de adiantar o atendimento ou agendar para uma nova data a critério do interessado, de modo que ninguém seja prejudicado pelo fechamento da agência neste período.

O Detran|ES orienta os condutores e proprietários de veículos residentes no município e que precisam do atendimento do órgão durante o período de fechamento para mudança que façam o agendamento e se dirijam a outra unidade localizada nos municípios vizinhos, a exemplo de Jaguaré e Conceição da Barra, ou aguardem a reabertura da Ciretran no novo endereço.

Agendamento

Para agendar o atendimento presencial, o interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, o cidadão deve clicar no botão de agendamento, localizado no canto superior esquerdo do site. Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login. Se ainda não tem, será necessário realizar o cadastro. Com isso, todos os dados do cidadão serão automaticamente inseridos no agendamento e o cidadão terá autonomia para agendar, mudar o horário e cancelar o atendimento. Além disso, o cidadão terá acesso ao histórico dos últimos agendamentos realizados.

Confira o passo a passo de como fazer o agendamento:

Acesse o site www.detran.es.gov.br ;

Clique no banner de agendamento;

Faça o login no portal Acesso Cidadão;

Selecione a unidade em que deseja ser atendido e confira o endereço;

Selecione a área/serviço para a/o qual deseja atendimento;

Selecione o dia e horário para atendimento e confirme;

Feito isso, o sistema enviará um e-mail com a confirmação do agendamento. Esse comprovante deverá ser apresentado no dia do atendimento, podendo ser impresso ou imagem no celular.



Após realizar o agendamento, o usuário deve se dirigir à Unidade do Detran|ES, na data e hora marcadas e apresentar o comprovante de agendamento no celular ou impresso, além da documentação necessária para o serviço.

Detran|ES 100% Digital

O Detran|ES destaca ainda que disponibiliza mais de 60 serviços que podem ser realizados de forma on-line, direto no site www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de sair de casa e se dirigir até uma unidade, e orienta que o cidadão verifique se pode realizar esse procedimento de forma eletrônica, antes de agendar o atendimento presencial.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Zu Coelho / Mayara Salles

[email protected]

Fonte: Governo ES