Ciretran de Iconha será reaberta nesta segunda-feira (03)

A unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) no município de Iconha abrirá as portas para os cidadãos, na próxima segunda-feira (03), com nova estrutura. O endereço permanece o mesmo: Av. Danilo Monteiro de Castro, 193, no Centro da cidade.

A unidade foi um dos imóveis afetados pelas chuvas que atingiram o município no último dia 17, sendo necessário trocar todo o mobiliário, computadores, impressoras e fazer o levantamento e recuperação dos documentos danificados.

Durante a próxima semana – de 03 a 07 de fevereiro –, o atendimento será ampliado com uma força-tarefa para atender os moradores atingidos pela enchente que precisarem realizar serviços como emissão de segunda via de documentos de habilitação e de veículo e regularização de veículos danificados pelas chuvas.

A Ciretran de Iconha realiza serviços de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

