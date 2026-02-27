Ciretran de Guarapari fechará temporariamente para melhorias na infraestrutura

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) comunica aos moradores de Guarapari que a Ciretran do município ficará fechada na próxima quinta-feira (05) e sexta-feira (06) para realização de melhorias na infraestrutura da agência.

Os cidadãos que precisarem de serviços presenciais do órgão nesses dias devem agendar o atendimento nos municípios vizinhos. A agência voltará ao atendimento normal na segunda-feira (09).

Serviços on-line

O Detran|ES disponibiliza mais de 60 serviços digitais que podem ser feitos de forma on-line no site www.detran.es.gov.br, mesmo no período em que a unidade estiver fechada.

Acesse os serviços on-line da área de Habilitação

Acesse os serviços on-line da área de Veículos

Acesse os serviços on-line da área de Infrações

Agendamento

Caso precise de atendimento presencial, os interessados devem fazer o agendamento prévio nas agências dos municípios próximos. O cidadão deve acessar o botão Agendamento, localizado no canto superior esquerdo do site www.detran.es.gov.br. Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login. Se ainda não tem, será necessário realizar o cadastro.

Após realizar o agendamento, o usuário deve se dirigir à Unidade do Detran|ES na data e hora marcadas e apresentar o comprovante de agendamento no celular ou impresso, além da documentação necessária para o serviço.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Fabricia Borges / Zu Coelho / Leonardo Quarto

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES