Cinzas da atriz Mabel Calzolari são jogadas no mar

Reprodução/Instagram Monique Curi joga as cinzas de Mabel Calzolari no mar

Monique Curi jogou as cinzas da atriz Mabel Calzolari no mar. M abel morreu no dia 23 de junho, aos 21 anos . Ela que travou uma luta contra uma doença rara, a aracnoidite torácica, e ficou muito próxima de Monique, que se envolveu e ajudou a coletar fundos para o tratamento da jovem, promovendo uma vaquinha virtual.

A música que tocou no momento do lançamento das cinzas foi a mesma do funeral de Mabel, da cantora Ariana Grande. Silvinha, mãe de Mabel, foi quem decidiu que Monique jogasse as cinzas da atriz ao mar.

“Tive a honra de ser escolhida para jogar as cinzas da Mabel”, disse Monique.