Cinema na UTI: hospitais estaduais promovem ação de humanização criativa para pacientes internados

Os dias de internação nas unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) em hospitais estaduais do Espírito Santo têm sido mais acolhedores. Com exibição de filmes, pacientes internados nos Hospitais Estaduais Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, e de Urgência e Emergência ‘São Lucas’, em Vitória, contam com uma ação criativa que tem ajudado o tempo a passar mais rápido.

No São Lucas, a ação recebe o nome de “Cinema Terapia na UTI”, apelidado de CineBox, e consiste em levar o cinema para o box da UTI, proporcionando um momento único, uma vez que além de participar do processo de recuperação e humanizar o período de internação, fortalece o vínculo com a família, que é convidada a participar do momento. Os pacientes podem solicitar a exibição do filme que desejam ver e contam com a ajuda da equipe assistencial para fazer o uso de um dispositivo semelhante à uma cadeira, que é acoplado ao leito e permite que o paciente, mesmo que acamado, tenha uma postura ereta e apoiada, o que simula o ato de sentar.

A gestora de unidades críticas Silvane Damasceno explicou que o projeto, além de levar momentos de entretenimento, relaxamento e alívio do estresse para os pacientes, com sessões de cinema adaptadas às condições e necessidades dos pacientes, também aumenta o senso de pertencimento, já que o ato permite a socialização e um contato maior com o meio externo. “Identificamos a demanda por um lazer diferente, que trouxesse um momento especial de descontração e conexão com a realidade externa. O paciente pode escolher o filme, e quando está apto a se alimentar, recebe pipoca e suco para acompanhar a experiência”, disse.

Segundo a coordenadora das Unidades Críticas (UTIs e UADC), Annelise Lemos, o Cine Box já é uma das atividades favoritas dos pacientes, que em geral escolhem filmes de comédia, ação ou romance. “Os pacientes e familiares, satisfeitos e empolgados com a novidade, já solicitam o cinema e trocam indicação de filmes, o que deixa a equipe ainda mais motivada para continuar investindo as ações de humanização”.

No Hospital Dr. Jayme, o projeto ganhou o nome de ‘Cine UTI’, uma ação que proporciona entretenimento e conforto aos pacientes por meio da exibição de filmes. O ‘Cine UTI’ é a criação de uma experiência cinematográfica personalizada para cada paciente. A equipe das Unidades Críticas elaborou uma lista diversificada de filmes, levando em consideração os gostos e preferências dos pacientes. Essa seleção é então disponibilizada em tablets, facilitando o acesso individualizado.

“O Cine UTI nasceu da compreensão de que o tempo de internação nas UTIs pode ser desafiador não apenas fisicamente, mas também emocionalmente para os pacientes. O projeto foi concebido como uma resposta à ociosidade enfrentada por pacientes lúcidos durante o período de tratamento intensivo”, justificou a gerente das Unidades Críticas do Hospital Dr. Jayme, Francianne Lopes.

Com 57 leitos de UTI, o projeto é organizado em cronograma para garantir que todos os pacientes tenham a oportunidade de desfrutar das sessões. “A equipe leva em consideração os interesses de cada paciente, além do perfil emocional e psicológico, criando uma experiência verdadeiramente personalizada”, completou a diretora assistencial do Hospital Dr. Jayme Alessandra Bernardino.

O primeiro paciente contemplado pelo projeto foi o Lousumar Gomes de Campos, de 78 anos, internado na UTI desde o dia 22 de setembro, ele escolheu assistir ao filme Corajosos. “A gente fica aqui sem fazer muita coisa, agora vou ter uma distração boa, eu gosto muito de assistir filmes”, comentou Lousumar.

Ambas as ações acontecem de acordo com a demanda, estando o paciente habilitado (lúcido e orientado) para assistir ao filme escolhido.

