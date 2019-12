Cinegrafista de TV morre após acidente de carro em Vitória

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus do sistema Transcol deixou um homem morto, na manhã desta terça-feira (31), na rua Dona Maria Rosa, próximo a Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. O acidente ocorreu nas imediações da Ponte da Passagem.

A vítima foi identificada como Pedro Henrique Salles, operador de câmera da TV Vitória. Ele seguia para o trabalho, no sentido Jardim da Penha – centro da capital. Segundo informações da polícia, PH, como era conhecido, perdeu o controle do veículo, em seguida tentou desviar do ônibus e colidiu contra um poste.

Uma equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito do motorista, quando chegou ao local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima das ferragens. O veículo foi atingido na parte lateral. De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, ele morreu na hora, com o impacto da batida.

O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Eles estava sozinho no momento do acidente e ninguém mais ficou ferido. PH morreu aos 33 anos. Ele deixa a esposa e uma filha.

A Rede Vitória lamenta muito o ocorrido que envolveu nosso cinegrafista, PH Salles e está à disposição da família e amigos.