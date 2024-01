Cineasta capixaba lança série de vídeos sobre processo de criação e desenvolvimento de roteiro

O escritor, roteirista e diretor capixaba Renan Amaral deu início, nesta quinta-feira (25), à divulgação de uma série de vídeos, em suas redes sociais, compartilhando sua experiência no processo de criação e desenvolvimento de roteiro. O material explora as complexidades da escrita para o audiovisual, expondo as principais dificuldades e, ao mesmo tempo, apresentando diversas dicas, a fim de inspirar outros roteiristas e aspirantes a contarem suas histórias.

O primeiro vídeo lançado aborda a importância do processo de pesquisa para a escrita do roteiro cinematográfico – trabalho que é um ponto-chave no desenvolvimento de narrativas audiovisuais. Todo o conteúdo está disponível gratuitamente no Instagram e no YouTube.

Previsto para entrar no ar em breve, o segundo vídeo vai tratar do processo de escrita da escaleta, etapa intermediária entre o argumento e o roteiro. Ao longo dos próximos meses, novas produções da série serão lançadas e, além de abordar aspectos da escrita para o audiovisual, outros conteúdos extras serão disponibilizados ao público.

A iniciativa faz parte das ações de contrapartida social de sua produção mais recente, o longa-metragem “Depois deste desterro”, que está em fase de desenvolvimento. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

Assista ao primeiro vídeo da série:

Com uma abordagem histórica, a realização do filme conta com o suporte de uma consultoria de roteiro, por Thiago Amendoeira, e de pesquisa, pela historiadora capixaba Lívia Rangel – referência no campo de estudos do feminismo e da história das mulheres no Espírito Santo, cujo trabalho tem sido imprescindível na sala de roteira desse projeto, ambientado na década de 1960.

Na trama, após assassinar um militar em plena ditadura, Alice foge para o interior do Espírito Santo, onde reencontra sua irmã, Carmem, além do grande amor de sua adolescência, Helena, que se tornou freira. Enquanto a investigação do crime se desenrola no Rio de Janeiro, a relação dessas três mulheres é colocada à prova, revirando o passado e presente de cada uma. A situação se agrava quando Alice faz uma descoberta estarrecedora, que coloca em risco as vidas de Carmem e Helena.

O roteiro está sendo escrito por Renan Amaral em parceria com Roberta S. Saboya, e a realização do projeto tem produção executiva de Fran Mattoso. Em 2023, foi realizado um primeiro projeto em torno dessa narrativa, o curta-metragem “Desterro”, escrito e dirigido por Amaral – e também contemplado em edital do Funcultura.

O curta-metragem apresenta um recorte da história que agora é ampliada com o desenvolvimento do longa-metragem. De acordo com Renan Amaral, o primeiro trabalho teve como proposta ser uma “prova de conceito” do filme, possibilitando à equipe vislumbrar seu potencial narrativo, a força das personagens e a complexidade do universo criado por eles. Além disso, é uma estratégia que visa potencializar as possibilidades de captação de recursos para o novo projeto.

“Essa mesma estratégia foi utilizada em diversos filmes de sucesso como ‘Jogos Mortais’, de James Wan, ‘Whiplash: em busca da perfeição’, de Damien Chazelle, e o brasileiro ‘Hoje eu quero voltar sozinho’, de Daniel Ribeiro”, observa do cineasta, acrescentando que, enquanto o longa-metragem é escrito, “Desterro” segue para o circuito de festivais. Ele ainda compartilhou quatro vídeos de making-of do curta-metragem em suas mídias digitais.

