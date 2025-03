Cinco vezes em que Gracyanne Barbosa parou a internet com fotos sensuais

Gracyanne Barbosa foi a 11ª eliminada do BBB 25; ela se reencontro com Belo após deixar o reality show

Gracyanne Barbosa foi a 11ª eliminada do BBB 25 no dia 18 de março. Ela recebeu 51,38% dos votos, contra 43,60% de Eva e 5,02% de Daniele Hypolito.

A musa fitness revelou estar enfrentando desafios para retomar sua rotina alimentar regrada após deixar o reality. Segundo ela, sua dieta sofreu alterações e continua lidando com os efeitos do período de confinamento.

Reencontro com Belo

Gracyanne Barbosa e Belo se reencontraram no palco do ‘Domingão com Hulk, que foi ao ar no último domingo (23). Enquanto o cantor enfrentou Sérgio Malandro na Batalha do Lip Sync, a beldade falou sobre sua passagem pelo BBB 25.

Enquanto cantava a música “Reinventar”, o pagodeiro chamou a ex-mulher para o palco. “É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre”, afirmou a ex-BBB.

Penhora de cachês

Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, a Justiça de São Paulo decidiu penhorar cachês e eventuais prêmios a serem pagos pela Rede Globo à Gracyanne Barbosa por sua participação no BBB 25. O motivo: uma dívida de cerca de R$ 757,5 mil, referente ao contrato de aluguel de uma casa no Planalto Paulista, em São Paulo.

”Oficie-se à Rede Globo para que, em caso de existência dos valores, promova o bloqueio de saque, até o limite do valor desta execução (R$ 757.526,30)”, diz a decisão. Além de Gracyanne, o cantor Belo e a empresa Central de Shows e Eventos, que agenciava o cantor, também são alvos da ação.

Acusação roubo

Em entrevista ao Fantástico, Gracyanne Barbosa comentou a acusação de roubo de comida no BBB 25 e admitiu ter assumido a culpa sem certeza de que realmente cometeu o ato.

Ela contou que não se lembra de ter roubado alimentos, mas admitiu ter tido gatilhos da época que passou dificuldade. “O BBB me mostrou que eu não sou tão forte quanto eu imaginava, eu mexi em lugares que, na minha cabeça, eram feridas que estavam cicatrizadas e eu não precisaria abrir para ninguém”, iniciou.

‘Reencontro’ com whey protein

Gracyanne Barbosa teve um novo reencontro marcante! Depois de rever seu ex-marido Belo e sua irmã Giovanna, com quem entrou no BBB 25, a musa fitness compartilhou, nesta terça-feira (25), um vídeo comendo whey protein com banana e comemorou a volta do suplemento à rotina.

”Voltando, né, gente? Quando me falaram que eu cherei whey, eu não lembrava. Falei: ‘Não, preciso comer whey’. Que desespero! Eu amo. Cheirar… Muito louca”, disse, de forma descontraída relembrando de uma situação que viveu dentro do reality show.