Cinco verdades que todos precisam saber antes de realizar uma lipo

Divulgação Cinco verdades que você precisa saber antes de uma lipoaspiração

A lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil e o desejo de muitos é obter novos contornos corporais em pouco tempo. O médico Jairo Casali, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da “International Society of Aesthetic Plastic Surgery” (ISAPS), tira algumas das principais dúvidas sobre o procedimento. Confira!

1. LIPOASPIRAÇÃO NÃO É MÉTODO DE EMAGRECIMENTO

É crucial para o bom resultado que o paciente esteja próximo ao seu peso ideal. A cirurgia se destina a remover acúmulos de gordura em áreas superficiais (abaixo da pele) e não a perder o peso, que envolve também eliminação da gordura mais profunda, que fica entre os órgãos, no abdômen, por exemplo. Há um volume limite a ser aspirado com segurança, que é até 7% do peso corporal, e em pacientes muito acima do peso isso seria um complicador.

2. OS RESULTADOS VÊM NO MÉDIO PRAZO

Não adianta se apressar! O tempo para que os resultados definitivos apareçam varia entre dois e quatro meses e depende muito de cada paciente. É necessária a completa redução do inchaço causado pela cirurgia e a retração da pele da área operada, para a visualização do contorno final.

3. PACIENTE INDISCIPLINADO NO PÓS-OPERATÓRIO PODE PÔR TUDO A

PERDER



Essa cirurgia depende muito do cuidado feito no pós-cirúrgico, pelo médico, fisioterapeuta e paciente. O respeito às restrições temporárias, o uso das malhas compressivas pelo tempo e forma corretas, o seguimento frequente das sessões de fisioterapia pós-cirúrgica, a manutenção da dieta alimentar regrada e dos exercícios físicos são mandatórios para um resultado que se sustente.

4. A TECNOLOGIA ASSOCIADA AO PROCEDIMENTO VEIO PRA FICAR

Hoje, diversos equipamentos médicos são empregados para melhorar a performance cirúrgica na construção de um novo corpo. Aparelhos que emitem ondas de ultrassom que emulsificam (liquefazem) a gordura, para remoção mais fácil (Vaser, Safer), equipamentos que otimizam o tempo e a forma de aspirar a gordura (Vibrofit, MicroAire, Vibrolipo). Há, ainda, um grupo de tecnologias que aumenta a retração de pele em pacientes com maior flacidez, através do jato de plasma (Renuvion, Argoplasma) ou Laser, finalizando o processo cirúrgico.

5. EXERCÍCIOS FÍSICOS E MUSCULAÇÃO POTENCIALIZAM OS

RESULTADOS

A camada de gordura sobre os músculos pode ser removida e “desenhada” com a lipo, mas o paciente que tiver maior definição muscular certamente terá aparência melhor ao final. Portanto, não se pode jogar toda a expectativa sobre a cirurgia e não investir em construir musculatura melhor, mais tonificada, hipertrofiada e definida. Musculação é a melhor opção, mas esportes e outras práticas aeróbicas também ajudam muito.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher