Cinco pessoas morrem em acidente de barco na Represa de Furnas

Um acidente com uma embarcação deixou cinco pessoas mortas nesta sexta-feira (27) na Represa de Furnas , em Minas Gerais , entre as cidades de Carmo do Rio Claro e Guapé. Segundo informações da Polícia Militar, o barco afundou e as vítimas, que era todas da mesma família, ficaram submersas.

De acordo com um parente das vítimas ouvido pelo G1 , estavam no barco Sebastião Gomes, que tinha entre 60 e 70 anos, duas sobrinhas adultas dele e duas netas. Eles são de Guapé, mas moravam em Franca, em São Paulo, e estavam passando o fim de ano na cidade sul-mineira.

Segundo a família, o corpo do homem e das duas sobrinhas já haviam sido retirados da água por volta das 17h45. As crianças, no entanto, ainda estavam sendo procuradas. O barco que a família estava era de madeira e era movido a motor.

A cidade de Carmo do Rio Claro é considerada a maior área alagada pelo Lago de Furnas, com 212 quilômetros quadrados, segundo informações da prefeitura. O local atrai visitantes para passeios aquáticos e pesca esportiva.