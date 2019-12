Cinco pessoas morrem e outras três se ferem após deslizamento de terra em Recife

arrow-options Reprodução/TV Globo Segundo informações, ainda há pessoas desaparecidas no local

Um deslizamento de terra, ocorrido na madrugada desta terça-feira (24) no bairro de Dois Unidos, zona norte da cidade de Recife (PE), causou a morte de cinco pessoas de uma família e deixou outros três feridos. Há relatos ainda de que duas estão desaparecidas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Recife , o deslizamento aconteceu por volta das 02h55 e atingiu duas casas. Entre as vítimas, estão três adultos, uma criança e um bebê, enquanto os desaparecidos seriam duas mulheres.

Em nota, a Prefeitura do Recife se solidarizou com os parentes das vítimas , informou que está prestando todo o apoio para que seja garantida assistência aos moradores da área onde aconteceu o acidente e que SAMU, Defesa Civil e Emlurb estão auxiliando o Corpo de Bombeiros no resgate e atendimento no local.

De acordo com o G1, os cinco mortos foram identificados como Emanuel Henrique de França, Érica Virgínia, Lucimar Alves, Érick Junior e Daffyne, todos da mesma família. Já os três feridos são Otoniel Simião da Silva, de 57 anos, Luiz Tadeu Costa, de 56 anos, e Cristina Gomes da Silva, de 43 anos. Todos foram encaminhados para hospitais da região.

De acordo com os bombeiros , ainda não é possível confirmar as causas do deslizamento , uma vez que não chovia no momento do acidente. Com isso, as suspeitas recaem sobre um possível vazamento nos canos de água que passam sob as residências, relatado aos agentes por moradores da região.