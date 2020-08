Cinco opções de SUVs seminovos por menos de R$ 60 mil

Nesses tempos de pandemia, a troca de um carro novo por um veículo seminovo acabou se tornando uma opção para quem precisa fazer dinheiro rápido e ao mesmo tempo ainda quer continuar com um automóvel próprio.

Mas sabemos que não é fácil mudar de patamar. Para ajudar àqueles que já saíram do segmento de compactos de entrada e estudam comprar carros seminovos , conheça algumas opções de utilitários esportivos na faixa abaixo dos R$ 60 mil.

Foram levados em consideração os preços de revendedor coletados em agosto, em São Paulo, pela KBB Brasil, empresa que é especializada na precificação de automóveis novos e usados. Confira abaixo as opções de SUVs seminovos.

1 – Ford EcoSport Titanium 2.0 PowerShift (2016): R$ 57.222

Divulgação Ford EcoSport vem com estepe na traseira, mas o conjunto mecânico é bem acertado, assim como a suspensão





O Ford EcoSport 2016 está na mesma geração do modelo zero km oferecido nas concessionárias, embora ainda com a dianteira de visual antigo e sem a central multimídia Ford Sync.

Já o câmbio é o automatizado PowerShift de seis marchas e dupla embreagem, que ganhou garantia extendida por parte do fabricante depois de uma série de problemas e merece uma atenção especial antes de fechar negócio. A boa notícia é que o modelo já é equipado com o motor 2.0, de 176 cv, que hoje só é oferecido na topo de linha Storm.

2 – Jeep Renegade Longitude Flex AT (2016): R$ 59.517

Divulgação Jeep Renegade é o mais estiloso dos SUVs compactos da lista, inclusive por uma série de detalhes do interior





Lançado em 2015 no mercado brasileiro, o Jeep Renegade Longitude 2016 tem quase o mesmo visual interno e externo do carro zero km.

Sob o capô, o Renegade 2016 ainda traz a versão antiga do motor 1.8 E.torQ, sem o coletor de admissão variável VIS e que desenvolve 132 cv com etanol (ante os 139 cv do propulsor mais novo). Mas o câmbio automático também é de seis marchas.

3 – Hyundai Creta Attitude 1.6 MT (2017): R$ 59.760

Divulgação/Hyundai Motor Brasil Hyundai Creta tem bom isolamento acústico e uma lista de equipamentos de série bem recheada





Se você está em busca do SUV compacto da marca sul-coreana, uma das opções mais acessíveis é o Creta Attitude 1.6 MT 2017.

Versão de entrada do ano de lançamento do modelo no Brasil, trazia o mesmo motor 1.6 de até 130 cv das versões mais caras, mas combinado a um câmbio manual de seis marchas. Já a lista de equipamentos traz rodas de liga de 16″, ar-condicionado, sistema start-stop e som com conexão Bluetooth.

4 – Renault Duster Dynamique 1.6 SCe CVT (2018): R$ 57.639

Divulgação Renault Duster tem estilo rústico e se mostra valente em trechos de terra ou em pisos acidentados





O Renault Duster de geração passada tinha na versão Dynamique a mais cara da linha, trazendo um pouco mais de sofisticação para o modelo que é reconhecido pela sua mecânica e visual parrudos.

Nesta versão 1.6 CVT, o modelo traz o mesmo conjunto mecânico do Duster atual, que inclui o motor de 120 cv da família SCe e o câmbio automático do tipo CVT. A lista de equipamentos inclui ainda bancos de couro e central multimídia.

5 – Peugeot 2008 Griffe 1.6 AT (2018): R$ 58.429

Divulgação/Peugeot Peugeot 2008 já sente o peso do tempo à espera da nova geração, que poderá ser fabricada na Argentina





Apesar da reestilização lançada no mercado brasileiro no ano passado, o Peugeot 2008 Griffe 1.6 AT 2018 ainda é visualmente bem parecido com o 2008 zero, trazendo inclusive o mesmo motor 1.6 de 118 cv e o câmbio automático de seis marchas, transmissão que aliás foi a grande novidade da linha 2018.

Uma das mais completas da linha, esta versão dos 2008 seminovos traz itens como seis airbags, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, ar-condicionado automático digital de duas zonas e central multimidia compatível com Android Auto e Apple CarPlay.