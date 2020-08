Cinco fatores para uma relação ser bem-sucedida, segundo a ciência

Algumas técnicas e produtos ajudam a ter um orgasmo com mais facilidade

Algumas técnicas e produtos ajudam a ter um orgasmo com mais facilidade . E o melhor: em pouquíssimos minutos. Mas, lembre-se: “Cada mulher tem um ritmo de orgasmo diferente”, diz Gabriela Daltro, psicóloga e terapeuta sexual. “O mais importante é diminuir a ansiedade.”

A sexóloga Adriana Severine fala que é importante conhecer bem o próprio corpo e testar diferentes posições e brinquedos sexuais. Como? Veja, abaixo, dicas simples para chegar ao orgasmo mais rápido:

Entenda as fases do orgasmo

Você sabia que existem fases do orgasmo? Pois é. Gabriela explica que entender isso é fundamental para estimular o corpo da melhor forma para ter um orgasmo mais rápido. “No início, quando está começando a entrar no clima, varie as formas de estímulo pelo corpo”, ensina.

Depois, confirme a excitação vai subindo, diminua a variação. “Sem efeitos surpresa, fique fazendo um movimento só”, fala. Quando estiver bem próxima do orgasmo, mantenha o que está fazendo sem parar. Se estiver estimulando o clitóris, por exemplo, siga com o mesmo movimento. “Essa insistência é o mais importante para não perder a excitação”, ensina.

Faça contrações no assoalho pélvico

A terapeuta sexual explica que contrair e soltar a musculatura da região íntima, como nos exercícios de pompoarismo , é um ótimo treino para ter um orgasmo mais rápido. “Isso vai ajudar o músculo a ficar mais forte, o sangue vai mais rápido para a região e esquenta mais rápido, ou seja, o orgasmo vai ser mais rápido”, diz.

Use excitantes

Os excitantes são grandes aliados na hora do sexo, seja sozinha ou acompanhada. Para um orgasmo muito rápido, esses são escolhas certeiras, de acordo com o “Guia de Compras Sex Shop para uma Quarentena Sexy”:

-Vibration Power Chiclete da Intt Cosméticos

É uma espécie de vibrador líquido, já que é uma loção spray que pulsa e esquenta de forma intensa. É beijável, com sabor de chiclete, para ser usado no beijo e também no sexo oral

-Orgax Extreme da Pessini

É um gel com cinco funções: lubrifica, hidrata, refresca, sensibiliza e potencializa.

-OGM da Santo Cosméticos

É um é um gel estimulante feminino que ao ser aplicado no ponto G e no Ponto U potencializam a sensação do orgasmo.

-Lady Gooza da Intt

É um gel ativador de orgasmo com diferentes funções: esquenta, pulsa, vibra, lubrifica, excita e sensibiliza.

Tenha um bom vibrador

Um vibrador pode fazer toda a diferença na hora da masturbação. Para muitas mulheres, aqueles com função de sugador de clitóris ou dupla penetração são os primeiros na lista de um orgasmo mais rápido. A dica é usar com um bom lubrificante ou excitante, como os indicados anteriormente para potencializar o orgasmo.

Dica extra: masturbe-se (muito!)

“A melhor forma de ter um orgasmo rápido é, na verdade, ter um orgasmo sempre”, pontua a terapeuta sexual Gabriela. E a melhor forma de fazer isso é se masturbando. “Permita-se se conhecer e explore várias técnicas ”, fala. Segundo ela, quanto mais você tiver um orgasmo, mais o corpo vai responder aos estímulos.