Cinco dicas para proteger os cabelos nos dias quentes

FreePik Cuidados com os cabelos no verão: Cinco dicas para proteger os fios nos dias quentes

Com a chegada do verão, começam a chegar também os convites para ir à praia, piscina, tomar banho de sol e passear ao ar livre. O calor é convidativo para sair de casa e aproveitar as atividades ao ar livre, mas isso exige preparo. Além dos cuidados com o corpo, os cabelos merecem uma atenção especial nessa estação. Durante essa época, os fios tendem a danificar com mais frequência.

Por isso, Ana Paula Coutrim, consultora de treinamento técnico da Fast Escova, maior rede de escovarias da América Latina, traz algumas dicas de como cuidar dos cabelos durante essa estação.

Hidratação

Assim como nosso corpo, por conta do calor excessivo, o cabelo pode ficar muito desidratado, retirando a umidade natural dos fios, deixando-o mais quebradiços e sem força. Para ajudar, uma dica é incorporar máscaras de hidratação na rotina capilar, por pelo menos duas vezes por semana, dependendo de quão seco seus fios já são. Essas máscaras de hidratação tem o poder de nutrir o cabelo e trazer de volta o brilho natural.

Proteja-se do sol

Outro importante fator que ocorre por conta do sol é a queima dos fios e do couro cabeludo, principalmente em cabelos com tons mais claros ou tingidos, que também acabam se desbotando mais facilmente. Para se proteger, utilize produtos capilares com proteção UV e evite exposição excessiva ao sol. Acessórios como chapéus, lenços e bonés podem ser grandes aliados nesse momento e ainda contribuir bastante para o look. Mas atenção, caso tenha entrado na água e o cabelo esteja molhado, busque secar antes de colocar qualquer acessório na cabeça, pois podem abafar os fios e causar caspas.

Mergulho

Para quem gosta de entrar na água, seja na piscina ou no mar, é importante tomar alguns cuidados, pois a água salgada pode potencializar ainda mais o ressecamento dos fios. Já na piscina, além de também desnutrir o cabelo, por ter alguns produtos químicos na água, podem mudar a cor de cabelos tingidos para um tom mais esverdeado. Dessa forma, para cuidar disso, busque enxaguar com água doce depois de dar o mergulho, seja na praia ou na piscina e penteie os cabelos junto com alguma água termal ou leave-in, que ajuda a desembaraçar os fios e trazer a nutrição que precisa.

Hora do banho

Não é ideal lavar o cabelo todos os dias, mas em época de extremo calor e idas à praia e piscina, não tem como ficar sem. Por isso procure usar produtos mais leves, formulados para uso frequente, pois são geralmente suaves e menos propensos a causar ressecamento. Além disso, evite produtos com petrolato, pois criam uma barreira nos fios, impedindo a absorção de nutrientes.

Evite contato com ferramentas de calor

Por fim, o calor excessivo pode danificar os cabelos, e como o calor é intenso o dia inteiro, usar secadores, chapinhas e babyliss, podem prejudicar ainda mais o cabelo. Aproveite as temperaturas altas para deixar secar naturalmente, ou use protetores térmicos capilares para não sofrer com os danos. Penteados de cabelos com tranças também podem ajudar a definir mais os fios e protegê-los.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher