Cinco dicas para não deixar o inverno esfriar o clima no sexo

O frio não precisa impactar negativamente os momentos a dois! Especialista dá dicas de como manter o tesão em alta durante o inverno

Em época de baixas temperaturas, é comum que tanto os solteiros de vida sexual ativa quanto os casais passem por uma baixa na libido. Extremidades geladas e a sensibilidade da pele podem causar desconfortos, mas apesar dos contras, é possível driblar os incômodos causados pelo frio com algumas táticas que podem ser colocadas em prática antes e durante a “hora H”.

A redução da prática sexual durante o inverno está ligada a questões fisiológicas e psicológicas. Segundo a médica pós-graduada em sexologia Thaina Mariz, o frio gera vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos ficam mais estreitos, o que acaba reduzindo a irrigação sanguínea para a região periférica.

O resultado? Com a redução da irrigação para essas regiões, tanto o pênis quanto o clitóris não recebem o estímulo necessário do corpo para se manterem “a postos”. Além disso, a pele também acaba ficando mais sensível, “fazendo com que determinados toques sejam mais incômodos”, descreve Mariz.

Durante o frio, também é muito comum que algumas pessoas aumentem a ingestão de alimentos, o que causa o aumento de peso. “Isso faz com que as pessoas acabem se sentindo mais inseguras com o corpo”, explica a doutora. O ideal, nesses casos, é deixar o ambiente mais aconchegante.

Abaixo, a especialista lista cinco dicas para aqueles que desejam manter a vida sexual ativa durante o inverno:

Ambiente convidativo

A primeira orientação é deixar o clima do quarto mais agradável. Lareiras, aquecedores e climatizadores de ar são bem-vindos, pois trarão maior conforto térmico. Com o devido cuidado, velas também podem agregar um clima mais romântico ao ambiente, com as luzes desligadas, especialmente devido à meia-luz.

Mariz ainda indica assistir séries ou conteúdos picantes debaixo do cobertor. “Ouvir, ver e falar sobre sexo automaticamente aumenta o desejo pelo ato”, informa.

Antes do sexo

Antes do rala e rola, bebidas quentes podem ajudar. Chás, cafés e chocolate quente auxiliam na manutenção de uma temperatura corporal confortável. Um bom vinho também é recomendado, desde que seja apreciado com moderação.

Uma taça ou outra da bebida pode “esquentar”, uma vez que o álcool tem o efeito vasodilatador, o que aumenta o fluxo sanguíneo e causa a sensação de calor — e, claro, pode ajudar o casal a “se soltar”.

Criatividade com roupas e cobertas

Temperaturas baixas também abrem as portas para brincadeiras mais picantes. A especialista orienta que o casal procure provocar diferentes sensações um no outro. O uso de lingeries sensuais, combinadas com robes quentes e pijamas com aberturas estratégicas, podem ser a chave.

Prolongando preliminares

Beijos demorados, conversas íntimas e longas trocas de olhares antes do sexo podem aumentar o tesão. A sugestão é apostar no “slow sex“, investindo em conexão, carinho e tempo juntos. A troca física vagarosa é capaz de potencializar o desejo e intimidade.

Banhos sensuais a dois

De acordo com Mariz, um banho quente ou morno a dois são aliados ideais contra o frio. No chuveiro ou na banheira, com óleos ou espumas perfumadas, a troca debaixo da água intensifica o desejo, sendo um ótimo momento de intimidade e prazer para a dupla.