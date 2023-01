Cinco dicas para mudar o jeito de dirigir e economizar combustível

Divulgação O seu jeito de dirigir pode economizar uns bons litros

Embora a elevação no preço dos combustíveis seja a principal vilã do aumento dos gastos dos motoristas na hora de parar no posto, ela não é a única. O próprio estilo de direção influencia o quanto será necessário gastar na hora de abastecer o carro.

Confira cinco dicas de direção para economizar gasolina, etanol ou diesel que você pode aplicar no dia a dia.

1) Evite acelerações agressivas

Basta você dar uma olhada no seu entorno para ver que muitos motoristas e motociclistas arrancam vigorosamente a cada farol vermelho ou partida.

Acelerar demais o veículo é algo totalmente desnecessário no dia a dia. Basta moderar o vigor para acompanhar o trânsito e lembre-se: ruas e estradas não exigem esse tipo de comportamento agressivo.

O hábito também implicará em frenagens igualmente agressivas, o que cria outro gasto desnecessário ao exigir mais do sistema de freios. Você não apenas terá que gastar mais no posto, mas também no mecânico.

2) Ignorar o comportamento do trânsito

Viu aquele farol fechar à sua frente? Acelerar até ter que parar é algo totalmente dispensável, então dê preferência a tirar o pé do acelerador e deixe o carro rolar naturalmente – sempre engatado, claro. A própria injeção vai cortar o fornecimento de combustível neste momento.

Se você tirar o pé e for desacelerando até o farol , talvez nem seja necessário parar completamente, algo que beneficiará o consumo, pois é justamente na partida da imobilidade que o motor vai ser mais exigido.

Ficar muito próximo de quem vai à frente vai fazer com que você acelere e freie muito mais, além de tirar a visão do trânsito. É necessário ter visão de campo para se antecipar e poder jogar tranquilamente.

3) Use o conta-giros sabiamente

O conta-giros não está ali só para auxiliar aqueles que gostam de pisar fundo, ele foi criado para você acompanhar a faixa de funcionamento do motor. Rotações mais baixas são ideais para economizar combustível , então passe para marchas mais altas assim que puder, mas sem deixar o carro engasgando.

A maioria dos carros responde bem em faixas abaixo de 2.500 ou 3.000 rotações, não há necessidade de extrair cada gota de desempenho que o seu veículo oferece a todo tempo.

Seu carro não tem o dispositivo? Se atente ao ruído do motor, caso ele esteja “gritando” desnecessariamente , você está dirigindo de maneira errada.

4) Antecipe a aceleração em subidas e desça engrenado, mas sem acelerar

Acelerar forte para acompanhar uma subida não é o ideal, basta se antecipar e pisar um pouco para ganhar velocidade antes da ladeira, uma vez que o esforço exigido do motor no piso plano será menor.

Após vencê-la, desça engrenado, mas praticamente sem pisar no acelerador, pois a própria inércia vai manter a sua velocidade ou até superá-la. Baixar uma marcha para usar o freio motor e evitar que o veículo ultrapasse o limite da via ajuda nessa hora.

Porém, não deixe o carro desengatado. Usar a banguela é algo que compromete a sua segurança e a de todos ao seu redor.

5) Ande no limite da via

Acelerar muito nas estradas pode destruir a economia em vários sentidos, seja por multas ou pelo aumento considerável de combustível.

Andar em velocidades mais altas vai elevar o regime de rotações e deixar o motor em uma faixa menos econômica . Além disso, você vai pegar mais faróis fechados, uma vez que eles estão sincronizados de acordo com a velocidade da via. Nunca se esqueça: manter o veículo em movimento sempre exigirá menos do que arrancar do zero.

Fonte: IG CARROS