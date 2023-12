Cinco dicas para impulsionar as visualizações dos seus Stories em 2024

Divulgação Cinco dicas valiosas para impulsionar as visualizações dos seus Stories em 2024, segundo especialista

Os stories do Instagram são uma parte essencial das estratégias de marketing digital e conectividade nas redes sociais. Eles permitem uma interação única com a audiência, mas para obter o máximo de benefícios, é importante adotar algumas práticas que realmente impulsionam suas visualizações.

Criadora de conteúdo e especialista em Instagram, Duda Nascimento ensina como melhorar as interações, atrair mais atenção e manter os seguidores envolvidos nos Stories. Além de ter curso sobre Stories de Máximo Desempenho e o ebook Manual do GIF na Hotmart – líder global em negócios digitais e protagonista na Creator Economy -, Duda é creator contratada do Instagram no TikTok (@instagramcreators), sendo a primeira e uma das únicas criadoras de conteúdo brasileira a produzir conteúdos para esse perfil. Confira as cinco dicas dela para impulsionar as visualizações dos seus Stories:

1. Interações que contam : Estar atento às oportunidades de criar laços com os seguidores faz toda diferença no processo. Segundo Duda, interagir com seus seguidores é fundamental para conquistar o algoritmo e atrair mais visualizações. “Não fale apenas para si mesmo; envolva seus seguidores. Use enquetes, caixas de perguntas, reações e incentive as pessoas a responderem aos seus Stories. Cada conversa iniciada no Direct é uma oportunidade valiosa para se aproximar de sua audiência e criar uma conexão mais sólida”, comenta.

2. Tempo de tela importa : Para manter as pessoas assistindo, a criadora de conteúdo aconselha que o tempo que as pessoas passam vendo seus Stories é um fator decisivo para o algoritmo do Instagram. “Adicione legendas aos vídeos para torná-los acessíveis mesmo sem som. Isso também aumentará a atenção das pessoas ao seu conteúdo. Lembre-se, a legenda não precisa ser extensa; ela pode simplesmente contextualizar o que você está dizendo”, afirma.

3. Dinamismo e objetividade : Mudança e variedade são palavras-chave, como destaca Duda Nascimento. “Evite gravar seus Stories sempre no mesmo lugar e da mesma maneira. A mudança de cenário e movimento durante a gravação torna seus stories mais dinâmicos e interessantes. Além disso, mantenha seus Stories curtos e objetivos para não sobrecarregar sua audiência”.

4. Narrativa envolvente : Para manter sua audiência envolvida até o final, a empreendedora enfatiza: “Pense em uma sequência que tenha um começo, meio e fim. Evite postar de forma aleatória. Planeje uma narrativa que cative seus seguidores e mantenha-os interessados”.

5. Atenção com o primeiro Story : “Não desperdice o primeiro Story do dia com conteúdo pouco envolvente, como reposts. Comece seu dia de stories pedindo alguma forma de interação, como perguntas, enquetes ou desafios”. Duda explica que o Instagram observa o envolvimento dos seguidores desde o início e, se começar forte, os Stories serão distribuídos para mais pessoas ao longo do dia. “O início é crucial para captar a atenção”, reforça.

