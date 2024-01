FreePik Cinco dicas para começar o ano com as energias renovadas

O Ano Novo chegou e, depois de todos os desafios e aprendizados que este ano trouxe, nada melhor do que começar 2024 com o pé direito. Existem diversos rituais e mantras que podem ser seguidos na virada de ano para atrair dinheiro, paz, amor e muitos outros sentimentos bons para a vida, porém, estar com a mente e energia positivas também ajuda a começar melhor um novo ciclo.

“Ano Novo significa renovação e renascimento. É o momento de deixar o passado para trás, ser grato e aprender com cada experiência vivida no ano que se vai. É a oportunidade de começar de novo, refletir e avaliar sobre a nossa própria vida”, ressalta Thais Galassi, mentora de inteligência emocional e especialista em mindset.

No entanto, para que toda essa positividade seja alcançada, é preciso se preparar para conseguir fazer toda a limpeza energética necessária para encarar o novo ano e começar com uma realidade diferente, atraindo novas oportunidades. “Estamos mudando de um ciclo sete para um ciclo oito – voltado a estabilidade material, planejamento e uma ótima fase para novos projetos e prioridades – em 2024. Então, é importante fazer toda uma preparação nos últimos dias de 2023”, explica a especialista. Por isso, pensando em ajudar a todos que queiram entrar no próximo ano com as vibrações renovadas e o corpo e a mente mais leves, Thais separou algumas dicas essenciais para serem seguidas em busca de um 2024 mais positivo. Confira a seguir:

1. Faça uma limpeza energética

Além de ser importante para manter o equilíbrio emocional e físico, limpar a energia também ajuda a remover as vibrações negativas do corpo e do ambiente. “Depois do banho de higiene no dia 31, é indicado tomar, também, um banho do pescoço para baixo com água fervente, boldo, alecrim, anis estrelado e algumas gotas de lavanda. Esse processo vai ajudar com que tudo que esteja preso de negativo no campo energético se vá junto com a água”, explica a mentora.

2. Faça o exercício da gratidão e seja positivo

A gratidão tem um poder imenso na vida das pessoas, tornando-as mais resilientes, felizes, focadas e criativas. Além disso, reduz emoções negativas, como os sentimentos de tristeza e raiva. “É interessante fazer essa reflexão em forma de lista, escrever por tudo que foi grato no ano que está indo embora e agradecer não somente pelas coisas boas que aconteceram, mas também pelas fases desafiadoras”, ressalta Galassi. Além disso, a especialista reforça a importância do pensamento positivo. “Tente fazer afirmações e visualizações positivas, como, por exemplo: eu sou forte, eu sou capaz de mentalizar que tudo vai dar certo em 2024”.

3. Medite e acalme a mente

A meditação traz concentração e promove o autoconhecimento, além de diminuir o estresse e a ansiedade, contribuindo também no combate de diversas doenças. “A meditação pode ser feita nos últimos dias de 2023. Esse momento é ideal para olhar um pouco para dentro e enxergar o que serviu, o que é importante a ser levado para o próximo ano e se desprender daquilo que não queremos mais em nossa vida”, pontua Thais.

4. Crie metas e reafirme elas todos os dias

Ao estabelecer metas, elas irão ajudar a ter um direcionamento melhor na vida, definindo, assim, um ponto de partida e onde se quer chegar. Ter esse objetivo em mente ajuda também a manter o foco e a motivação necessária para o dia a dia. Segundo a mentora, visualizar e mentalizar os objetivos ajuda a deixá-los mais próximos da realidade. “É muito importante estabelecer metas e você pode criar um quadro de visão, colocando imagens que representam seus objetivos, como uma viagem, um carro, um valor de uma quantia financeira ou ter mais saúde. E, a partir desse quadro, a ideia é mentalizar e afirmar, todos os dias, com vibração elevada de que isso já está na sua realidade”, comenta.

5. Siga um ritual que te faça se sentir bem

O ritual pode ser um símbolo para o fechamento e o início de um novo ciclo da vida, trazendo mais conforto e segurança para uma nova fase. “Eu indico fazer no próprio dia 31 e ficar um pouco mais em silêncio, para conseguir fazer uma retrospectiva de tudo que foi bom ou ruim. Escreva tudo em uma folha e, quanto ao que foi ruim no ano, queime com muita gratidão e repita que ficará apenas com a sabedoria e aprendizado daquela fase que passou”, explica a mentora.

Thais também reforça a importância de manter longe as energias negativas durante a passagem do ano. “Foque no presente, sem pensar em coisas negativas e sem tantas reclamações. Se afaste de pessoas tóxicas e evite a autocritica”. Para Galassi, é importante alinhar propósitos e princípios e ter esperança no futuro. “Comece sempre um novo ciclo com o pé direito, agradecendo por fazer parte dessa dimensão e pensando que tudo irá ser cada vez melhor. Vibre e emane bons sentimentos para o novo ano”, finaliza.

