Cinco dicas de calças femininas para qualquer ocasião

Na atualidade ter peças versáteis no guarda-roupas é essencial para podermos lidar com demandas cotidianas inesperadas e, também, para poder emendar um compromisso profissional com outro mais informal sem ficar deslocada. As calças femininas são peças valorosas para esse racíocinio.

Leia também: Quer introduzir brinquedos eróticos na sua vida sexual? Especialista dá dicas

arrow-options shutterstock Listamos cinco opções de calças femininas para qualquer ocasião

Mais do que saias e vestidos, que podem enfrentar algum tipo de restrição dependendo do ambiente profissional, as calças femininas são verdadeiros coringas e, com a combinação adequada de blusa e acessórios, são infalíveis em qualquer ocasião.

Abaixo listamos cinco opções incríveis que estão com 50% de desconto na loja virtual da Amazon .

Leia também: A supremacia do salto alto dá vez à era das rasteirinhas

Calça Edite, Colcci

arrow-options Reprodução/Amazon Calça Edite, Colcci

O azul piscina é ideal para dias ensolarados que vão resultar em happy hour ou balada. O visual moderno da boca de sino (também conhecida como flare ou pentacout) e o laço dão um adorno sofisticado para o look.

Clique aqui para comprar!

Calça Loose, Colcci

arrow-options Reprodução/Amazon Calça Loose, Colcci

O tom bege, ou off shell para os insiders, os bolsos laterais e os botões dão a sobriedade necessária à peça, que também é ótima para bater perna no shopping ou uma esticada no barzinho. Tem opções de manequim do 36 ao 42.

Clique aqui para comprar!

Calça, Forum

arrow-options Reprodução/Amazon Calça Forum

Já deu para perceber que a calça boca de sino é uma tendência, certo? Leve, arejada e moderna ela está no centro de muitas coleções das principais marcas e quem gosta de listras tem nesta opção com as cores preta e off shell da Forum uma verdadeira pechincha. Os tamanhos vão de PP a G.

Clique aqui para comprar!

Calça Hailey, Colcci

arrow-options Reprodução/Amazon Calça Hailey, Colcci

O material é composto de 98% de algodão e 2% de elastano. A sarja com lycra é o que diferencia este modelo do primeiro. Aqui também há o laço, mas o pentacout é mais fino e reto. Ideal para quem quer apostar na descrição sem abrir mão da afirmação fashion.

Clique aqui para comprar!

Calça, Sommer

arrow-options Reprodução/Amazon Calça Sommer

Skin e nas cores preto, vermelho penas e branco, essa opção é a mais adequada para quem não se enxerga sem um tecido que emule o jeans. Os tamanhos disponíveis vão do 34 ao 44.

Clique aqui para comprar!

Frete gratuito

É possível garantir frete grátis para essa e outras compras assinando o Amazon Prime, pacote de benefícios da Amazon, por apenas R$ 9,90 mensais. Além do frete ilimitado para qualquer lugar do País, o pacote prevê acesso às plataformas de streaming de vídeo e música da Amazon, além do Kindle. Clique aqui para assinar !

*O iG pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo