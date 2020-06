“Cientistas pedem desculpas por erro”, diz matéria compartilhada por Bolsonaro

Reprodução/Twitter Imagem compartilhada pelo presidente no Twitter

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou na tarde deste sábado (6) uma publicação sobre a decisão do periódico científico Lancet de retirar um artigo sobre a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A publicação ocorreu depois do presidente confirmar mudanças na divulgação dos números de óbitos e casos da Covid-19 no Brasil .

“Cientistas pedem desculpas por erro” diz o título da matéria do jornal Tribuna, do Espírito Santo. Veja:





Com cerca de 4 mil retuítes por volta de 18h, a publicação de Jair Bolsonaro dividiu os internautas. Os apoiadores concordavam com o presidente. Um perfil atacava os cientistas e a imprensa.

Assassinos cientistas merecem ser punidos, a imprensa também merece ser condenada, pois seguiu uma única informação, por questões políticas. — Paty ??? (@_Paty_38) June 6, 2020





Já outros perfis questionavam a intenção do presidente ao compartilhar a imagem sem comentários

Não é pq um estudo sobre efeito colaterais foi invalidado que hidroxicloroquina passa a funcionar no tratamento contra a covid… Ela continua não fazendo nada… pic.twitter.com/2O3hTsODxJ — TH Silva (@SilvaT_H) June 6, 2020