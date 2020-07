Cientistas desvendam o segredo do desejo sexual

Cientistas revelaram as razões pelas quais pessoas desejam fazer sexo com outras

A pesquisa foi publicada pelo neurocientista Eric Haseltine na revista Psychology Today. De acordo com o investigador, o apetite sexual depende de vários detalhes a nível inconsciente. Por exemplo, papel importante é desempenhado pela simetria do rosto e do corpo da pessoa, que se enquadram nas percepções de saudável e portador de “bons” genes.

Além do mais, segundo os resultados da pesquisa, pessoas escolhem parceiros pelo cheiro exalado por eles. Durante o experimento, mulheres inconscientemente optaram por homens com traços mais simétricos. Vale ressaltar que o cérebro humano analisa o cheiro e pode definir se o potencial parceiro está doente, bem como pode revelar algumas peculiaridades do seu caráter.

Acima de tudo, a escolha do parceiro depende da composição química da saliva, pela qual os receptores na boca são capazes de revelar o complexo principal de histocompatibilidade, ou seja, se a pessoa escolhida é ou não resistente à invasão de microrganismos, comparando o sistema imunológico do ser escolhido com o seu. A análise feita pelo ser humano antes de escolher seus parceiros sexuais visa garantir que futuras crianças sejam resistentes a doenças. Com informações do Sputnik Brasil.