Cientistas descobrem hormônio que pode acelerar queima de calorias

Hormônio GDF15 já foi associado com enjoo matinal em gestantes. Pesquisadores afirmam que, em ratos, substância estimula o metabolismo

Perder peso não é um processo fácil, e o caminho continua difícil mesmo após alcançar a meta. O corpo humano tende a entrar em um processo adaptativo com a diminuição da ingestão de calorias, limitando o metabolismo de gasto de energia para garantir o funcionamento do organismo.

Pesquisadores da Universidade McMaster, no Canadá, descobriram um hormônio que pode estar associado a esse processo. Em ratos, o GDF15 foi capaz de parar a queda do uso de energia quando os animais comeram menos, e acelerou o processo metabólico nos músculos. O estudo foi publicado na revista Nature em 28 de junho.

Pesquisas anteriores mostram que o hormônio também impacta a quantidade de comida que o rato irá consumir. Os cientistas ainda precisam descobrir se a substância funciona da mesma maneira em humanos e como exatamente é o caminho de ação do GDF15.

“Nosso estudo mostra o potencial do hormônio não só para reduzir o desejo de comer alimentos gordurosos, mas simultaneamente estimular a queima de energia nos músculos”, aponta o cientista Gregory Steinberg, um dos responsáveis pelo estudo, em entrevista ao site da universidade.

Os pesquisadores apontam que, caso os efeitos do hormônio realmente sejam comprovados, ele pode ser usado no futuro em combinação com drogas que já existem para criar tratamentos contra a obesidade para pessoas que não tiveram sucesso com outras terapias para a perda de peso.

O hormônio GDF15 é produzido normalmente pelos rins e fígado, e já foi relacionado ao enjôo matinal em gestantes.