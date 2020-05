Cientistas argentinos trabalham em teste de coronavírus de baixo custo

Cientistas argentinos estão produzindo o que chamam de teste rápido e barato para o coronavírus que, de acordo com o governo, recebeu o interesse de outros países. O novo teste, chamado Neokit covid-19, permite a detecção do vírus em menos de duas horas, dizem os pesquisadores.

“É uma técnica simples, barata e prontamente disponível”, disse à Reuters Santiago Werbajh, epidemiologista na Fundação Pablo Cassara, organização que criou o Instituto Cesar Milstein de Ciência e Tecnologia, onde o teste foi desenvolvido.

“O custo é baixo, aproximadamente US$ 8, a coisa simples é por causa do tempo e do manuseio, que pode ser em base ambulatorial para testagem em massa, e a disponibilidade será maior do que com as técnicas atuais”, acrescentou Werbajh.

Com 45 milhões de habitantes, a Argentina registrou 8.371 casos de covid-19 e 384 mortes. Cerca de 108 mil testes foram realizados até agora.

“Estamos dispostos a fornecer não apenas a países vizinhos, mas a outros. Na verdade, já houve contato com embaixadas estrangeiras interessadas em acessar o kit“, disse o ministro argentino de Ciência, Tecnologia e Inovação, Roberto Salvarezza.

As áreas mais densamente povoadas da Argentina estão em lockdown desde 20 de março.