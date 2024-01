Foto: Reprodução Cientistas apontam regra de ouro para jejum intermitente funcionar

O jejum intermitente se tornou uma estratégia alimentar popular, quem busca emagrecimento passa longos períodos sem se alimentar. Um novo estudo aponta que a dieta por si só não é suficiente para eliminar gordura do corpo. Um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença.

De acordo com os pesquisadores da Universidade do Sul da Dinamarca e da Universidade de Wageningen, na Holanda, não são os longos intervalos entre as refeições que fazem a diferença na perda de peso , mas sim a redução da quantidade de calorias consumidas.

A observação foi publicada na revista científica Trends in Endocrinology and Metabolism em novembro de 2023. “Quando você faz jejum intermitente, ainda se aplica a regra fundamental de que devemos consumir menos calorias do que queimamos se quisermos perder peso. Isso significa que o jejum intermitente não lhe dá passe livre para comer quantidades ilimitadas de alimentos. É a fisiologia básica, e o jejum não pode mudar isso”, afirma o biólogo molecular Philip Ruppert, da Universidade do Sul da Dinamarca.

O que é o jejum intermitente?

O jejum intermitente é uma estratégia nutricional aonde o indivíduo permanece grande parte do dia sem comer nada e, durante uma pequena janela de tempo, consome todos os nutrientes necessários.

Estudos mostram que os períodos de jejum favorecem a utilização dos estoques de gordura como fonte de energia e, por isso, aceleram a perda de gordura.

Ainda que essa estratégia esteja em alta no mundo das celebridades e nas redes sociais, é importante consultar um nutricionista de confiança para saber se essa técnica se encaixa na sua rotina. Não é seguro introduzir o jejum intermitente de forma aleatória na sua rotina de cuidados com o corpo.

De maneira geral, o jejum varia de 10 a 24 horas, podendo ser feito diariamente ou apenas em alguns dias da semana. Nesse período, é permitido apenas o consumo de líquidos sem calorias, como água, chás e café sem açúcar.

Benefícios do jejum intermitente

Em um artigo recente, pesquisadores holandeses e dinamarqueses consideram que a prática do jejum pode oferecer benefícios à saúde que vão além da perda de peso, como a redução da pressão arterial.

Após vários dias de jejum, os indivíduos podem sentir o aumento doa sensação de euforia, substituindo a fome. Ainda não está claro por que esse fenômeno ocorre, mas os cientistas acreditam que esse comportamento possa ter relação com mudanças nos processos químicos que ocorrem no corpo e no cérebro quando fazemos jejum.

Segundo os pesquisadores, as cetonas produzidas pelo fígado fornecem energia de maneira mais eficiente ao cérebro, de modo que o período acaba impactando no humor. “O cérebro é alimentado com cetonas durante o jejum. Talvez seja por isso que você experimente essa clareza”, considera Ruppert.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher