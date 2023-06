Cientista aponta alimentos associados ao aumento de câncer entre jovens

Pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que mudanças no metabolismo provocadas por dieta ruim estão associadas ao câncer de intestino

O consumo exagerado de carne vermelha e de açúcar pode estar por trás do aumento de casos de câncer de intestino entre pacientes cada vez mais jovens.

Uma pesquisa realizada por médicos da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, trouxe novas informações sobre a relação entre o metabolismo e o crescimento de tumores. O trabalho sugere que a maneira como o corpo converte carboidratos, proteínas e aminoácidos em energia, aliada à dieta ruim, explica o aumento no número de casos entre pacientes mais jovens.

Apresentado no encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco, na sigla em inglês), em Chicago, o estudo descobriu que os pacientes mais jovens tinham níveis mais baixos de citrato em comparação com os mais velhos. O citrato é um tipo de ácido produzido pelo organismo, e estudos recentes sugerem que ele tem um efeito protetor, evitando o crescimento do tumor e/ou impedindo sua progressão.

O estudo contou 170 pessoas diagnosticadas com câncer de intestino – sendo que 66 tinham menos de 50 anos. De acordo com a oncologista gastrointestinal Suneel Kamath, principal autora, foi possível perceber que a maneira como o corpo quebra os alimentos para transformá-los em energia demonstrou uma relação muito forte com a incidência de câncer.

“É realmente algo que nunca foi descrito antes no câncer colorretal”, escreveu. A pesquisadora sugere que as pessoas limitem o consumo de carne vermelha e de açúcar das dietas. “Conhecemos isso como um fator de risco para câncer colorretal há muito tempo. E então, certamente diria que nossos dados apoiam isso”, afirmou.

Fatores de estilo de vida

Um estudo de 2022, conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard (EUA), demonstrou que alguns cânceres, como os de intestino, mama, estômago e pâncreas, têm crescido entre pacientes com menos de 50 anos. Esses tipos de tumores são historicamente mais comuns entre pacientes mais velhos.

Os pesquisadores revisaram os registros de câncer de 44 países e identificaram que a incidência entre jovens está aumentando rapidamente em locais com renda média a alta, um indicativo de que não se trata de uma questão de ausência de recursos de saúde.

O estilo de vida foi apontado como uma das principais explicações para o aumento de casos. O alto consumo de alimentos ultraprocessados, obesidade, sedentarismo e distúrbios no sono estão entre os hábitos que favorecem o surgimento da doença, de acordo com os autores.

Prevenção

A Sociedade Americana de Câncer abaixou de 50 para 45 anos a indicação para incluir os exames de colonoscopia à lista do check up após o aumento da incidência de casos de câncer de intestino entre jovens. O exame é a principal estratégia utilizada para detectar a doença.

Mudança de hábitos de vida também são importantes para evitar o câncer de intestino. Elas devem incluir:

Praticar atividade física na maioria dos dias da semana;

Ter uma alimentação rica em fibras (frutas, vegetais e grãos) e pobre em gorduras animais;

Não fumar;

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas.