Ciência estipula número diário de passos para não engordar. Confira

Pesquisa da Universidade Vanderbilt, nos EUA, usou dados de 6 mil americanos para chegar ao padrão de saúde

Um padrão que quase todo mundo deseja saber qual é para seguir à risca. Os pesquisadores da Universidade Vanderbilt, do Tennessee, nos Estados Unidos, descobriram o número de passos diários necessários para que uma pessoa consiga manter o peso. O achado foi publicado na revista Nature Medicine, na última segunda-feira (10/10).

Para encontrar a informação, os cientistas analisaram dados de 6.042 americanos – com idades entre 41 e 67 anos –, coletados durante aproximadamente quatro anos. Neste período, os participantes usaram um relógio inteligente que monitorava o número de passos e as atividades físicas.

Com as informações, os pesquisadores observaram que dar ao menos 8.200 passos por dia – o equivalente a 6,8 quilômetros – estava associado a menor risco de obesidade, apneia do sono, refluxo e transtorno de depressão. De acordo com a análise, os benefícios aumentavam linearmente a cada mil passos adicionais.

O hábito de caminhar também foi associado ao controle da diabetes tipo 2 e a hipertensão, mas os benefícios não aumentavam após a marca de 8 mil e 9 mil passos.

Para as pessoas que estavam acima do peso, caminhadas de 11 mil passos todos os dias reduziram o risco de desenvolver obesidade em 64%.

A pesquisa incluiu pessoas que já usavam o relógio antes do início da coleta de dados, o que sugere que elas eram naturalmente ativas. Os pesquisadores acreditam, no entanto, que os resultados não seriam tão diferentes para a população em geral.