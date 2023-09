Ciência e Tecnologia define temas para debate

A Comissão de Ciência e Tecnologia se reuniu de forma extraordinária, nesta sexta-feira (15), para aprovar o calendário de reuniões até o fim do ano. As startups – empresas normalmente ligadas à área de tecnologia e inovação – estão na pauta do colegiado, que vai realizar três encontros sobre o tema.

No dia 20 de novembro, o debate será sobre o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador (Lei Complementar Federal 182/2021). Já no dia 4 de dezembro, o tema é o ecossistema de startups no Espírito Santo e seus avanços.

E no dia 23 de outubro, os parlamentares recebem representantes do FindesLab, iniciativa conjunta da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), voltada ao fomento de empresas inovadoras.

As reuniões ordinárias da comissão são realizadas às segundas-feiras, quinzenalmente, às 11 horas, no Plenário Rui Barbosa. O colegiado é composto pelos deputados Pablo Muribeca (Patri), presidente; Delegado Danilo Bahiense (PL), vice; e Tyago Hoffmann (PSB).

Confira a agenda completa

25/09 – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes)

9/10 – Agência Nacional de Mineração

23/10 – FindesLab

6/11 – Cidades Inteligentes (Secti) / Cidade da Inovação (Ifes)

20/11 – Marco regulatório das startups (Lcp 182)/ Lei do Bem (Lei 11.195/2005)

4/12 – O ecossistema de startups no ES e seus avanços

Fonte: POLÍTICA ES