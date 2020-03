Ciência diz que cerveja pode ajudar a prevenir as cáries dentárias

Dados são da pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) e se referem ao ano de 2017. Estado registrou 41,5 óbitos a cada 100 mil habitantes.

O Espírito Santo é o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes relacionadas ao consumo de álcool. Os dados são da pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) e se referem ao ano de 2017. O resultado publicado nesta semana traça um panorama para a área em 2020.

No estado, a pesquisa revela que as mortes por consumo de álcool representam 6,7% do total de mortes: são 41,5 óbitos a cada 100 mil habitantes.

O número é superior à média nacional, de 34 mortes a cada 100 mil habitantes. Os capixabas ficaram atrás apenas dos moradores de Sergipe (44,2 mortes) e de Pernambuco (41,7).

As principais causas de mortes relacionadas ao consumo de álcool foram acidente de trânsito (19,7%), violência interpessoal (16,1%), cirrose hepática (15,5%) e transtornos mentais e comportamentais (10,2%).

ES é o 3º estado com mais mortes por consumo de álcool no país

De acordo com o médico João Chequer, especialista em dependência química, os efeitos do álcool são nocivos para a saúde e pode ser a origem de várias doenças. O médico ainda orienta que, identificada a dependência química, o paciente procure ajuda de um profissional da saúde para tratamento.

“Além da violência, o álcool provoca no indivíduo doenças neurológicas e agride o coração, o pulmão, provoca aumento da pressão arterial, esclerose e está relacionada a 30% de todas as doenças malignas do nosso organismo, o álcool é um tóxico”, alertou.

(*G1)