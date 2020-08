Cidades que seguraram Covid-19 têm queda de anticorpos na população

Pablo Reis / Twitter / Reprodução de vídeo Terremoto foi sentido na cidade de Amargosa, na Bahia

As cidades de Amargosa, Brejões e Elísio Medrado, no Recôncavo Baiano, registraram novos tremores de terra na madrugada desta segunda-feira (31), poucas horas depois de terremotos de 4,2 e 3,7 pontos na escala Richter abalarem a região na manhã do domingo (30).

Os tremores registrados nesta segunda foram um pouco menores do que o da manhã do dia anterior, marcando 3,2 pontos na escala. Segundo a TV Bahia, pelo menos seis casas e a igreja da cidade de Amargosa registraram rachaduras após os tremores. Residências da região rural da cidade com quase 40 mil habitantes foram as mais atingidas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido com os terremotos. A região fica em cima de placas tectônicas e registra tremores de terra com frequência. O Instituto de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte apontou que novos tremores de “acomodação” de terra podem ser registrados nos próximos dias na região.