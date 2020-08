Cidades na Bahia registram tremores de terra: veja vídeo

Reprodução Imagens foram registrada por motorista que vinha logo atrás do carro da vítima atacada

Imagens de uma discussão de trânsito ocorrida neste sábado (29) em um cruzamento da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, ganharam as redes sociais. No vídeo, registrado por outras pessoas que estavam no local, é possível ver o momento em que um motociclista gesticula em direção a um carro parado na via e chega a chutar o veículo antes de deixar o local.

Segundo informações do G1, que ouviu a vítima, o caso ocorreu no início da noite, no cruzamento das ruas Paraíba e Euclides da Cunha, quando ela se dirigia para um chá de bebê. Apesar de não ter havido qualquer colisão, a mulher revela que o motociclista ficou irritado com a situação e voltou na contramão para tirar satisfação, chegando a ameaçá-la de morte.

“Ele parou do meu lado e me agrediu verbalmente falando coisas absurdas. Batia no meu carro, meu vidro está quebrado e eu não consegui abaixar. Eu abria a porta e pedia perdão, explicando que eu não tinha o visto”, relembrou a vítima.

Ainda de acordo com a publicação, o retrovisor do veículo ficou quebrado após a sequência de chutes desferidas pelo motociclista . Já a motorista, que disse ter chorado muito após o caso, lamentou toda a agressividade: “tentei pedir descupas várias vezes, não precisava de toda aquela agressão. Ele só fez isso porque era com uma mulher”.