Cidades brasileiras entram na lista das 100 mais gastronômicas do mundo; saiba quais são

Foto: Reprodução Cidades brasileiras entram na lista das 100 mais gastronômicas do mundo

O TasteAtlas é um tipo de guia virtual que cria diversas listas relacionadas à viagens, principalmente quando o assunto é gastronomia. Na quinta-feira, 14 o ranking foi divulgado e traz Roma, na Itália, em primeiro lugar, seguida de outras duas cidades italianas: Bolonha e Nápoles.

Se engana quem pensa que cidades brasileira ficariam de fora! A lista não possui muita exatidão pois o ranking é feito com base na opinião de 50.00 usuários da plataforma, ou seja, as cidades não são escolhidas com base em critérios tão claros.

Quais cidades brasileiras estão na lista das 100 mais gastronômicas do mundo?

A lista conta com 5 cidades brasileiras e em um outro ranking recente , uma delícia brasileira é considerada a mais gostosa do mundo. Vamos te contar mais detalhes sobre isso.

As cidades brasileiras com melhor comida local

São Paulo (31ª posição);

Rio de Janeiro (43ª posição);

Recife (55ª posição);

Salvador (66ª posição);

Belo Horizonte (84ª posição).

Regiões bem diferentes do país, com especiarias e preparos bem distintos! Interessante ver como a nossa culinária pode agradar usuários de diversas localizações do mundo.

Qual é o melhor prato do mundo?

Um outro ranking divulgado por essa plataforma aponta que o melhor prato do mundo é brasileiro! A picanha, a cara do Brasil, foi eleita o melhor prato do mundo. O corte bovino típico brasileiro recebeu a pontuação 4,75 de 5.

Alguns outros pratos brasileiros também marcaram presença no ranking:

Vatapá na 16ª colocação com nota 4,61;

Escondidinho apareceu na 58ª colocação com nota 4,52;

Tutu de feijão na 93ª colocação com nota 4,49.

Os pratos brasileiros considerados os melhores do mundo também são de regiões distintas do país. Estamos marcando presença nos rankings gastronômicos ao redor do mundo.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais.

Fonte: Mulher