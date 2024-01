Cidade italiana famosa limita número de turista e proíbe alto falantes; saiba qual

Foto: Reprodução Cidade italiana famosa limita número de turista e proíbe alto falantes

O excesso de turistas é uma questão amplamente reconhecide e considerada urgente para a cidade famosa pelos canais, que segue como um dos locais mais visitados da Europa. A cidade de Veneza vai proibir o uso de caixas de som e a entrada de grupos com mais de 25 pessoas, com a intenção de aliviar o impacto do turismo massivo na região.

A novidade passa a valer a partir de junho de 2024, de acordo com um comunicado divulgado pela administração local. Segundo o texto divulgado, O uso de caixas de som e alto-falantes pode gerar confusão e distúrbios por isso a proibição, acrescenta o texto.

No mês de setembro, Veneza aprovou, ainda em fase de testes, uma taxa de 5 euros (R$ 26) por dia para quem for visitar a cidade. Elisabetta Pesce, responsável pela segurança de Veneza, falo sobre as últimas mudanças, apontou que elas visam “melhorar a gestão e a organização dos grupos no centro histórico”.

Estima-se que o número de visitantes supere os níveis pré-pandemia nos próximos anos, o que está fazendo com que residentes da cidade decidem se retirem, temendo que os turistas possam sobrecarregar ainda mais o local.

De acordo com a atualização mais recente de um desses levantamentos, o número de camas para turistas passou a casa de 50 mil, esse número supera o que está disponível para os moradores locais.

Opiniões criticando a decisão

No mês de julho, especialistas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) apontaram que a cidade deveria ser adicionada na lista de patrimônios mundiais que estão em perigo, já que o impacto das mudanças climáticas e do turismo em massa ameaçam causar alterações irreversíveis na região. O que não aconteceu até o momento.

Os especialistas da Unesco culparam as autoridades italianas pela “falta de visão estratégica” para resolver os problemas enfrentados por um dos pontos turísticos mais importantes da Itália.

Em 2021, grandes cruzeiros foram proibidos de entrar no centro histórico de Veneza através do canal Giudecca, depois de um navio ter colidido no porto. Críticos também apontam que as embarcações produziam muita poluição e corroíam as fundações da cidade, que sofre inundações regulares.

Fonte: Mulher