Cidade de Santa Catarina registra mínima de -8,1ºC

Reprodução/Facebook Prefeitura de Urupema Mais de 20 cidades registraram temperaturas negativas.

Diversas cidades do estado de Santa Catarina registraram uma queda de temperatura na madrugada desta quarta-feira (15). A chegada de uma massa de ar frio fez com que, ao menos, 23 municípios registrassem temperaturas negativas, sendo que a cidade de Urupema, no centro do estado, registrou mínima de -8,1ºC.

Além da temperatura negativa, a cidade também registrou geada durante a madrugada. A nova marca se tornou a menor mínima de 2020 no Estado. Anteriormente, o recorde pertencia à cidade de Bom Jardim da Serra, que registrou -6ºC no dia 3 de junho.

Segundo dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina, além de Urupema, outras 22 cidades registraram mínimas negativas durante a madrugada e o amanhecer. São elas: