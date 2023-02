Cidade Continental ganha Campo Bom de Bola revitalizado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou a entrega de mais um campo Bom de Bola revitalizado, na noite dessa quinta-feira (02), no bairro Cidade Continental, na Serra. A solenidade teve a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, e do prefeito do município, Sergio Vidigal. O investimento na obra foi de R$ 322.865,38.

A reforma do equipamento faz parte do programa de revitalizações, que abrange todo o território capixaba. Até o momento, já foram inaugurados 34 campos Bom de Bola em seis meses, incluindo o de Cidade Continental, em um investimento de cerca de R$ 22 milhões. Porém, a previsão é de que esse valor supere R$ 40 milhões, com a finalização de mais de 100 campos Bom de Bola previstos.

As obras realizadas pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, incluem a preparação da base do terreno, drenagem da água, instalação de novas traves e de um novo gramado sintético padrão FIFA, encontrado nos melhores centros de treinamentos e estádios dos principais clubes brasileiros.

O secretário José Carlos Nunes destacou a importância dessas revitalizações. “Queremos levar o esporte aos lugares que mais necessitam de estrutura e onde o Estado deve estar mais presente. Nossa juventude necessita de toda qualidade para desenvolver seu talento e usufruir de uma vida saudável, longe das drogas e da criminalidade. Esse é o papel social do esporte. Por isso, parabenizo o governador Renato Casagrande pelo olhar sensível a esse tema e também por estar realizando o maior investimento em esporte na história do Espírito Santo”, declarou Nunes.

Fonte: Governo ES