Cidade com 28 habitantes tem 1º nascimento em oito anos

Reprodução/Twitter USGS Tremor foi registrado por volta das 3h da manhã (horário de Brasília).

Um terremoto de intensidade 7,8 atingiu o Alasca nesta quarta-feira (22). Depois do tremor, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) emitiu um alerta de tsunami em uma área de até 300 quilômetros em tonro do epicentro.

Segundo a USGS, o tremor foi registrado às 3h12 (Horário de Brasília) a 800 quilômetros sudoeste da cidade de Anchorage, a maior do Alasca. O órgão diz ainda que o terremoto foi sentido num raio de centenas de quilômetros.

A intensidade do tremor fez com que o órgão alertasse para a possibilidade de tsunami na região. O nível de perigo para os litorais americanos e canadenses ainda estava sendo avaliado. Entretanto, no começo da manhã, o alerta foi cancelado.

Segundo o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências, o epicentro do terremoto foi registrado a 10 km de profundidade. O estado americano faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, que é uma zona sísmica ativa.