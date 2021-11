Cidadania vai debater extermínio da juventude negra

Na véspera da data em que se comemora o Dia da Consciência Negra, a Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa (Ales) aprovou a realização de uma audiência pública virtual para debater o extermínio da juventude negra. O colegiado aprovou também quatro Projetos de Decreto Legislativo (PDL), concedendo título de cidadão espírito-santense, durante a reunião extraordinária virtual realizada na manhã desta sexta-feira (19).

Proposta pela deputada Iriny Lopes (PT), a audiência será realizada no dia 25 de novembro, às 14 horas. A parlamentar também solicitou a inclusão da situação do movimento social quilombola na pauta da comissão, o que também foi acatado pelos parlamentares. A ideia é debater a luta pelo reconhecimento histórico dos territórios quilombolas no Sapê do Norte, no município de São Mateus.