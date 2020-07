Cidadã não, desempregada: demissão de engenheira gera memes

No último domingo, durante reportagem do “Fantástico” sobre a fiscalização de aglomerações em bares no Rio de Janeiro , uma mulher e seu marido foram extremamente desrespeitosos com um fiscal da Vigilância Sanitária da cidade.

“Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você” A arrogância do cidadão brasileiro médio que acha que ensino superior, o que ainda é um privilégio para boa parte das pessoas, torna um sujeito melhor que outro. pic.twitter.com/UCNeIHc55W — William De Lucca (@delucca) July 6, 2020





No vídeo, o casal sem máscara aparece discutindo com o fiscal na noite de sábado (4). “Não vai falar com seu chefe, não?”, questionou o homem. “A gente paga você, filho. O seu salário sai do meu bolso”, afirmou a mulher. “Cadê sua trena? Quero saber como você mediu sem trena”, ironizou o homem. O fiscal respondeu: “Tá, cidadão”, e a mulher rebateu: “Cidadão, não. Engenheiro civil, formado. Melhor do que você”.

Os internautas ficaram possessos com tudo o que viram durante a exibição da reportagem e, nesta segunda-feira (6), foram agraciados com uma boa notícia. É que mulher em questão foi demitida pela empresa onde trabalhava pela forma com que tratou o profissional que tentava evitar aglomerações e, consequentemente, a propagação do novo coronavírus.

Para comemorar, os usuários do Twitter fizeram o que sabem fazer de melhor: debochar da situação com memes.

Chegou hj no serviço achando que tinha ficado famosa / Chegou e foi #demitida amém!





Então quer dizer que temos uma nova figurinha no whatsapp? DESEMPREGADA #demitida





"CIDADÃO NÃO, SOU DESEMPREGADA E ELE VAI SER TAMBÉM." Tchau, querida! #demitida





A mulher desempregada // O Brasil inteiro #demitida





Mais uma desempregada no Brasil/ Era a engenheira que humilhou o fiscal #demitida