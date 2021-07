Cid Moreira não deserdou filho adotivo; entenda

Reprodução Instagram Roger e Cid Moreira

A coluna descobriu o imbróglio por trás da briga entre Cid Moreira e o filho adotivo Roger Felipe Moreira . Como o próprio Roger já contou em entrevista à Fabíola Reipert, o apresentador enviou um recado malcriado ao rapaz, se mostrando arrependido por tê-lo adotado e afirmando que iria deserdá-lo. Mas o que Roger não contou é que, o dito recado foi enviado por email, durante um momento de explosão de Cid, após ele ter descoberto que o rapaz entrou com uma ação contra o próprio pai, alegando abandono afetivo e pedindo uma indenização milionária por danos morais. Mas ele já saiu perdendo em primeira instância e agora segue recorrendo na segunda instância. Este processo segue em segredo de Justiça.

Ao receber a intimação, Cid perdeu a cabeça e enviou o email mal criado ao filho, mas tudo que o apresentador disse foi da boca pra fora, uma vez que por lei não é permitido ‘desadotar’ um filho ou deserdá-lo, já que filhos são considerados herdeiros necessários. A única possibilidade de tentar deserdar um filho é através de um processo de deserdação com hipóteses previstas em lei, como ofensa física ou injúria grave, por exemplo.

Em entrevista à jornalista Fabíola Reipert, da Record, Roger Felipe Moreira, filho adotivo do jornalista Cid Moreira, de 93 anos, acusou o pai de tê-lo ‘deserdado’. O rapaz chegou a mostrar um trecho de um email enviado por Cid. “Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter”, diz o texto escrito pelo apresentador.

Roger é sobrinho legítimo de Uliana, ex-mulher de Cid Moreira. Ele começou a conviver com o apresentador em 1991, quando ainda tinha 14 anos. O rapaz diz ter sido adotado pelo jornalista aos 20 anos. Roger afirma que mantinha uma convivência saudável com Cid Moreira, mas segundo ele, tudo mudou após um relacionamento amoroso. “Com 28 anos, conheci uma pessoa que foi o meu primeiro amor. Comuniquei querer viver minha vida e fazer coisas que eu não costumava fazer. Minha vida era de dedicação 24 horas ao Cid. A partir daí, as coisas começaram a mudar”, afirmou.