Cid Moreira e esposa negam demência e acusação de cárcere privado

Reprodução/Instagram Cid Moreira e a esposa, Fátima Sampaio Moreira

Após os filhos de Cid Moreira falarem que o pai está com demência e é mantido em cárcere privado pela esposa, o jornalista e Fátima Sampaio Moreira, com quem é casado, gravaram um vídeo negando as acusações. Na publicação do Instagram, o casal está em uma mesa de jantar e o antigo âncora da Globo falou que está com Fátima porque a ama e escolheu ficar com ela.

O ex-apresentador do Jornal Nacional falou que não está em cárcere privado e falou que a opinião dele é a que prevalece na casa. “Minha opinião é que sempre prevalece aqui. Eu não aceitaria viver com uma mulher se eu não tivesse essa autoridade”, diz.

“A história dos meninos é tão longa, não se fala em capítulos. E cada um tem o seu drama, vocês têm as suas histórias aí para resolver, não é mesmo? Puxa vida, não sei mais o que dizer”, continua Fátima. “Não diga nada. Estamos aqui, eu estou no comando, para deixar bem claro. Continuo gravando, com a consciência tranquila”, Cid Moreira conclui.

Assista o vídeo na íntegra abaixo: