Com os trabalhos na Terceira Ponte iniciados há uma semana, a Ciclovia da Vida começa a ganhar forma, com a fixação das primeiras plataformas metálicas. Além da implantação da Ciclovia da Vida, a Ponte Darcy Castelo de Mendonça, principal ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha, também terá a capacidade aumentando, com a inclusão de mais uma faixa por sentido e ganhará barreira de proteção ao suicídio.

O anteprojeto da Ciclovia da Vida foi apresentado em 2019 como uma das obras prioritárias do Governo do Estado na área de mobilidade. Os trabalhos estão sendo executados pelo Consórcio Ferreira Guedes Metalvix, com o valor de R$ 127 milhões e prazo de três anos, sendo que os primeiros seis meses foram dedicados aos projetos.

Próximo ao vão central da ponte, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Nesse ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha.

Já a instalação de uma barreira de proteção na Terceira Ponte vem sendo debatida e reivindicada pela sociedade capixaba, sobretudo nos últimos anos. Outra reivindicação antiga era a inclusão de uma ciclovia para que a travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha também pudesse ser realizada por ciclistas.

A estrutura que será anexada à ponte nos dois sentidos, como forma de impedir o suicídio, contará com uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.

Além da ciclovia e barreira de proteção, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.

Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio, serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.

Números da obra

Extensão total da Terceira Ponte: 3.339 metros

Largura atual do tabuleiro da Terceira Ponte: 18,3 metros

Largura do tabuleiro da Terceira Ponte após as intervenções: 19,5 metros

Largura do tabuleiro da Terceira Ponte + Ciclovia da Vida: 25,5 metros

Quantidade de faixas de rolamento atualmente: 4

Quantidade de faixas de rolamento após as intervenções: 6

Número aproximado de funcionários no pico da obra: 240

Quantidade de aço da estrutura metálica: 3.000 toneladas

Valor do investimento: R$ 127 milhões

Prazo de execução: maio de 2023

