Ciclone extratropical se forma na costa e traz chuva e ventania para o Espírit Santo

Na região da Grande Vitória, os ventos aumentam nesta segunda-feira (03), assim como no litoral da Bahia

Quem saiu para trabalhar ou mesmo para caminhar na manhã desta segunda-feira (03), primeira do mês de julho, notou uma ventania acima da média e um clima um pouco mais frio. De acordo com o Climatempo, a razão pode ser a formação de um ciclone extratropical.

O instituto informou que o novo ciclone começou a se formar no domingo (02). O sistema irá se aprofundar e ficar mais forte – mas na segunda e na terça-feira, já estará mais afastado da costa do país.

Os ventos ganham intensidade na costa do Espírito Santo e também do Estado vizinho, o Rio de Janeiro, nos próximos dias.

Já na região da Grande Vitória, os ventos aumentam na segunda-feira (03), assim como no litoral da Bahia. As rajadas de vento ficam em torno de 60km/h. Durante a madrugada de terça-feira (04), estão previstas rajadas um pouco mais expressivas no litoral sul baiano.

Temperaturas

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira segue com o céu parcialmente nublado ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas por todas as regiões capixabas. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral do Estado.

Na Grande Vitória, é esperado sol entre nuvens, sem chuva, com temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Já na terça-feira (04), na Grande Vitória podem ser esperadas muitas nuvens e chuva fraca ao longo do dia, com temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Já nos pontos altos da Região Serrana, a variação térmica deve ficar entre 7 °C e máxima de 23 °C.