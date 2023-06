Ciclone e nova frente fria vão atingir o Espírito Santo? Entenda

Segundo o Instituto Climatempo, os fenômenos contribuem para o avanço das nuvens carregadas nos próximos dias pelo Estado

Um ciclone extratropical e a formação de uma nova frente fria deverão intensificar as instabilidades sobre a Região Sudeste. Entretanto, o que muitos devem estar pensando é se esses fenômenos meteorológicos vão atingir o Espírito Santo.

Além da presença de chuvas intensas, as temperaturas devem diminuir de maneira considerável entre o Sul de Minas e o Rio de Janeiro.

O instituto destaca que a chuva ganha força neste sábado (17) sobre o Centro-Norte do Rio, Centro-Sul do Espírito Santo e parte do Leste de Minas Gerais. O risco é de temporais, com raios e ventania.

As rajadas de vento durante os temporais podem variar de 50 km/h a 70 km/h. O final de semana será bem úmido e a sensação de frio aumenta, devido ao tempo mais encoberto.

Já no domingo (18), a chuva dá uma trégua no Oeste e Sul de Minas e o sol volta a predominar. Enquanto isso, a chuva se concentra mais no Norte fluminense, no Leste e no Nordeste de Minas Gerais e por todo o estado do Espírito Santo, chegando até o Sul da Bahia.