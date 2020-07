Ciclone deixa pelo menos três mortos em Santa Catarina; há dois desaparecidos

Ela se desvencilhou da mãe, foi atrás do pai que havia atravessado primeiro e acabou atingida por um veículo

Uma menina de 8 anos morreu atropelada na frente dos pais, na tarde de segunda-feira (29), na BR-262, em Miranda, região oeste de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina morava com os pais em uma fazenda próxima ao local do acidente. A família tinha ido a pé em um posto de combustíveis em frente à rodovia e quando voltava para casa aconteceu o acidente.

O pai atravessou primeiro a rodovia e a mãe ficou com as duas filhas, sendo uma de colo. No entanto, a maior se desvencilhou dela e foi atrás do pai, sendo atropelada.

Logo após o acidente, passou pelo local uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Corumbá que voltava do serviço na barreira sanitária de Sonora. Os militares se depararam com a criança na pista e verificaram que ela estava morta.

Os demais serviços de emergência foram acionados. O motorista que atropelou a criança ficou no local e não teve ferimentos.

(*G1)