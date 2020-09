Ciclo de palestras do Agenda Mulher debate cotas de gênero

.

O ciclo de palestras “Mais Mulheres na Política Capixaba” realizou, nesta quinta-feira (03), o segundo dia de apresentações com o painel Inclusão da Mulher na Política: Eleições 2020. O evento objetiva inspirar e empoderar as mulheres capixabas mostrando que a entrada no processo democrático é natural e boa para todos. Organizado pela Vice-Governadoria do Estado, por meio do Programa Agenda Mulher, o ciclo levou aos participantes o debate sobre as estruturas e funções do Estado no que diz respeito às cotas de gênero.

Para o primeiro tema debatido, “Cargos para as eleições 2020. O papel da prefeita e da vereadora”, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (TCES), Domingos Taufner, argumentou que a sociedade possui uma visão ainda errônea das funções dos representantes eleitos nos municípios.

“Se você perguntar à população qual o papel da vereadora e do vereador, ela vai dizer que é ‘fazer um favor’ ou ‘representar o bairro’. Mas, eles possuem funções importantes dentro da concepção administrativa do município. Os vereadores criam as leis municipais, por isso Legislativo; fiscalizam o Executivo; julgam; administram e debatem. São inúmeras atribuições”, explicou Taufner.

O assessor político da Vice-Governadoria, Odmar Nascimento, teceu argumentos sobre o que ele chamou de “novo normal”. Também falou sobre a jornada política que perpassa o processo democrático e da necessidade de um diferencial na pauta da mulher na política. “Os homens sempre usam as mesmas pautas: saúde, educação, segurança. Elas devem se apresentar com um discurso e olhar feminino sempre com o questionamento: onde o meu discurso e as causas que acredito e defendo podem me levar?”, disse.

Um levantamento com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi apresentado pela mediadora do ciclo, Wilma Chequer, e mostra que apesar de as mulheres representarem 51% da população no Espírito Santo, desde janeiro de 2017, não contamos com uma única vereadora em 32% das cidades capixabas, ou seja, em 25 dos 78 municípios do Estado as mulheres não participam da política.

Com base nesse panorama, a coordenadora Regional da Transparência Eleitoral, Marilda Silveira, aprofundou o tema “Cotas de Gênero nas Eleições 2020”. Ela abordou como se estrutura a baixa representatividade feminina na política e o papel dos partidos políticos nesse processo.

“Pesquisas apontam que a política, assim como em outros campos da sociedade, não são exclusivamente meritocráticos, ou seja, ninguém o acessa só por mérito. Apesar da autonomia dos partidos nas escolhas dos candidatos, existe um monopólio de candidaturas, ocasionando um choque com a necessidade de respeitar uma ação afirmativa para ocupação desses espaços pelas mulheres”, destacou.

E complementou: “Isso significa que esses espaços, nos quais as mulheres querem adentrar, já possuem lideranças masculinas, pois eles se inseriram nesses locais muito antes do que elas e formaram uma rede de contatos, em uma época em que a mulher não tinha os mesmo direitos”, relatou a advogada.

Já Wilma Chequer lembrou as dificuldades das mulheres em ingressarem na política, como o caso da primeira mulher a assumir um cargo eletivo no Brasil. “Somente em 1928, Luíza Alzira Teixeira Soriano foi eleita a primeira prefeita brasileira, em Lajes, no Rio Grande do Norte”.

O público interagiu com as palestrantes por meio de perguntas e comentários no Instagram do Programa Agenda Mulher. O evento tem parceria com o Secretaria de Economia e Planejamento (SEP); Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp); Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (ESPGE); Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV), Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais/Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Terceiro dia de palestras



Nesta sexta-feira (04) é o último dia do “Mais Mulheres na Política Capixaba” com o painel: Eleições 2020: a mulher candidata. A transmissão será feita simultaneamente pela TV Educativa (Canal:2.1), pela Rádio Espírito Santo (1106FM), Instagram @agendamulher e site A Gazeta, às 14horas.

SERVIÇO – PROGRAMAÇÃO

Data:04/09 (sexta-feira)

Horário: 14h

3º Painel: Eleições 2020: a mulher candidata

-Tema: Alternativas para efetivação da participação feminina nos partidos.

-Participantes: Polianna Pereira dos Santos (Associação Visibilidade Feminina)

-Tema: Estratégias de financiamento e marketing das candidaturas femininas.

Participantes: Luciana Nepomuceno (OAB/Federal)

Mediação: Wilma Chequer (OAB/ES)

Transmissão ao vivo:

TV Educativa ES (Canal: 2.1)

Rádio Espírito Santo (1160 AM)

Instagram @agendamulher

Site A Gazeta

