Ciclo de Capacitação Profissional (CAP) 2020/2021 tem início na SPRF-ES

Foi inaugurado no dia de ontem (04), um novo Ciclo de Capacitação Profissional (CAP), no âmbito da SPRF-ES. Inicialmente previsto para o primeiro semestre de 2020, em razão da Pandemia do Covid-19, o CAP 2020/21, assim como em outras Superintendências, foi iniciado nesse mês de agosto em todo o país.

No Espírito Santo, o Núcleo de Educação Corporativa (NEC-ES), deu início ao processo de capacitação com o curso de Armamento, Munições e Tiro (AMT), com vistas a capacitação de todo o efetivo policial na Carabina M15 (Cal.556), bem como na renovação da habilitação nas pistolas Glock 9mm.

As atividades estão sendo desenvolvidas no estande da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS-ES) no município de Viana e se estenderá até o próximo mês de novembro, onde se espera que a grande maioria dos policiais estejam habilitados. A Expectativa do NEC é que ainda este ano sejam iniciadas as capacitações em Técnicas de Abordagem e do Uso Progressivo da Força.

O ensino e a capacitação constantes, com intervalos menores ente uma habilitação e outra, principalmente no que concerne aos conhecimentos teóricos e práticos, que garantam maior segurança e incolumidade ao efetivo no desenvolvimento de atividades ostensivas, é o objetivo primaz desse ciclo que ora está em curso.