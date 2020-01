Ciclistas capixabas pedalam de São Mateus ao Santuário de Aparecida

No dia 18 de janeiro o evento acontece na beira da praia com rxibição da comédia nacional “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”

Depois de passar por Praia do Morro, em Guarapari, e Barra do Jucuem Vila Velha, o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante desembarca na famosa praia de Guriri, São Mateus. A sessão de cinema acontece às 19h com a exibição de filme, sorteio e muito mais.

O público vai poder conferir a comédia “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, de do Halder Gomes continuação de “Cine Holliúdy”, grande sucesso de público e critica. O filme apresenta, com muito humor, a difícil missão que o protagonista Francisgleydisson enfrenta ao ter que se reinventar, depois que seu Cine Holliúdy fecha as portas definitivamente em Pacatuba, no interior do Ceará.

O longa-metragem traz novamente Edmilson Filho e Miriam Freeland como o casal de protagonistas, além de novidades no elenco como os atores Milhem Cortaz e Samantha Schmütz, e as participações especiais de Chico Diaz e Roberto Bomtempo. A classificação indicativa 12 anos.

Cinema Itinerante

Para circular pelo Espírito Santo e realizar as projeções em diversas cidades, um caminhão se transforma em cinema para exibir as produções em uma tela de 8 x 5 metros. A sala à céu aberto tem som de qualidade, cadeiras para os espectadores e até tapete vermelho.

O circuito teve início no dia 10 de janeiro em Guarapari com sessão lotada com cerca de 3000 espectadores na Praia do Morro e show de Tunico da Vila. A expectativa é repetir o sucesso de público em Guriri. Depois o festival segue para Piúma, com programação no dia 25 de janeiro e termina em Manguinhos, no dia 31, com show de encerramento com o grupo Samba Pras Moças.

Sorteio

Logo após a sessão, o público que estiver presente irá participar de um sorteio de uma bicicleta, além de brindes do Festival. Assim que o filme encerra, nossa equipe distribui canetas e cédulas, que são devolvidas e colocadas dentro de uma urna. Logo depois é feito o sorteio.

Ilha de Guriri

Situada a cerca de 10 Km da sede do município de São Mateus, Guriri é uma ilha que foi criada artificialmente e encontra-se separada do continente pelo Rio Cricaré e pelo Rio Mariricu. É um dos balneários mais procurados por moradores do norte capixaba e por turistas vindos, principalmente, de Minas Gerais. O lugar é urbanizado e possui uma diversificada rede de serviços turísticos (hotéis, pousadas, bares, restaurantes etc).

Suas praias têm águas mornas e, durante a alta temporada, são bem movimentadas, especialmente no trecho mais próximo da área urbana. A Av. Oceano Atlântico, via que margeia a praia, conta ciclovia e calçadão propícios para fazer caminhadas e outros esportes à beira mar. Caminhando para o sul existe o Bosque da Praia ou Bazoni, trata-se de trecho da praia que possui árvores, principalmente pinheiros, que fazem uma ótima sombra.

No extremo norte de Guriri fica a Boca da Barra, a foz do Rio Cricaré, de onde possível avistar a sede de Conceição da Barra, município vizinho a São Mateus. Cerca de 25 Km ao sul da ilha, está situado o balneário de Barra Nova onde o Rio Mariricu desemboca no Oceano Atlântico.

Serviço:

26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante

18 de janeiro – Guriri – 19h

– Exibição do filme Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral, de Halder Gomes

Classificação indicativa: 12 anos

Próximos destinos:

25 de janeiro – Piúma – 19h30

Exibição do filme Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral

de Halder Gomes

Classificação indicativa: 12 anos

31 de janeiro – Manguinhos (Serra) – 19h

Exibição do filme Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral, de Halder Gomes

Classificação indicativa: 12 anos

Show do grupo Samba pras Moças