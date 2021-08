Ciclista ‘voa’ após ser atingido por carro; vídeo

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens instantâneas e que viralizou nesta sexta-feira (27), mostra o momento que um ciclista “voa” por cima de um carro após colidir brutalmente com o veículo. O acidente ocorreu em Joinville, no Norte de Santa Catarina.

Nas imagens que foram registradas por câmera de monitoramento, mostra o ciclista seguindo pela via quando bateu na lateral de um carro. Com a colisão, o ciclista “voa” por cima do carro e é jogado para bem longe. A vítima teve um corte na cabeça, ferimento na região da pelve. Já o motorista do carro não ficou machucado.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os primeiros socorros da vítima, após os procedimentos, ele foi e encaminhado ao Hospital da região.

Vídeo: